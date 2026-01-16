¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó2¡Ù¡ß¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¡¡Ì¾¥·¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥àÅÐ¾ì
¡¡2010Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó2¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·àÃæ¤Ç¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤¬µðÂç¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î´ÇÈÄ¤Î¾å¤Ç¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤½¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤³¤½¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ç¡¢º£²óÆ±¥·¡¼¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¡ÖFREAKʼS STORE¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖDaytona Park¡Ê¥Ç¥¤¥È¥Ê¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡×¡¢¡ÖFREAKʼS STORE¡×°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¢ZOZOTOWN¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×Å¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó2¡Ù¡ß¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷
¢£Ì¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¡ª
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¤¥ó¥°¥ë¥¦¥Ã¥É¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×1¹æÅ¹¤Î²°º¬¾å¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄÄ¾·ÂÌó10m¡Ê32¥Õ¥£¡¼¥È¡Ë¤ÎµðÂç¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿¥µ¥¤¥ó´ÇÈÄ¤Ë¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤¢¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä3·¿¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È2·¿¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤È¥¦¥©¡¼¥Þ¥·¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó2¡Ù¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢Âµ¤Ë¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó2¡Ù¤È¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Î³Æ¥í¥´¤òÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤¬11¡¥5¥ª¥ó¥¹¤ÎÎ¢¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¡¢ÂÀ¤á¤Î¥¢¡¼¥à¥Û¡¼¥ë¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê´¶¤¬¤¢¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖFREAK¡ÇSSTORE¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î±ÇÁü»ö¶È¡ÖFREAK¡ÇS MOVIE¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¯¥¹¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ë¡×¤¬´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ì¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¡ª
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¤¥ó¥°¥ë¥¦¥Ã¥É¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×1¹æÅ¹¤Î²°º¬¾å¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄÄ¾·ÂÌó10m¡Ê32¥Õ¥£¡¼¥È¡Ë¤ÎµðÂç¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿¥µ¥¤¥ó´ÇÈÄ¤Ë¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤¢¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä3·¿¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È2·¿¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤È¥¦¥©¡¼¥Þ¥·¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó2¡Ù¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢Âµ¤Ë¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó2¡Ù¤È¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Î³Æ¥í¥´¤òÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤¬11¡¥5¥ª¥ó¥¹¤ÎÎ¢¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¡¢ÂÀ¤á¤Î¥¢¡¼¥à¥Û¡¼¥ë¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê´¶¤¬¤¢¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖFREAK¡ÇSSTORE¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î±ÇÁü»ö¶È¡ÖFREAK¡ÇS MOVIE¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¯¥¹¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ë¡×¤¬´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£