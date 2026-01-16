¡Ö¤³¤ÎÊý¤¬°ì¾ò¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¡×à¾¯½÷Ì¡²è³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¤¬·ã¥ì¥¢´é½Ð¤·¡ª¡ÖÍ´×¶æ³ÚÉô¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡×76ºÐÌ¡²è²È¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤¬ÉÁ¤±¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Ì¡²è²È¡×
¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö50Ç¯°Ê¾åÌ¤¤À¤ËÂç¥Õ¥¡¥ó¡×
¡¡¥·¥ê¥¢¥¹¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¤Þ¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤ÎºîÉ÷¤Ç¾¯½÷Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤¿à¾¯½÷Ì¡²è³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¤¬YouTube¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢È¿¶Á¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¡£¤ï¤¿¤·¤ÎÂå¤ï¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ì¡²è²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¡×¡Ö¤À¤ó¤À¤óÉã¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó²¼ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¡ÖÁ´¤Æ¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÌµÅ¨¤ÎÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï°ì¾ò¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¡£
¡¡¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»å°æ½ÅÎ¤¤µ¤ó(77)¤¬¼çºË¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¤Û¤ÜÆü¡×¤ÎYouTube¤Ë²ÖÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¹õ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤ÏÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¡¢ÂåÉ½ºîÉÊ¡ÖÍ´×¶æ³ÚÉô¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡×¡Ö¤³¤¤¤¤ÊÅÛ¤é¡×¡Öº½¤Î¾ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ÎÊý¤¬°ì¾ò¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¡£½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö50Ç¯°Ê¾åÌ¤¤À¤ËÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¡Öº½¤Î¾ë¤Ï±Ê±ó¤ÎÌ¾ºî¡×¡ÖºÐ¤Îº¹¡¢Æ±À°¦¡¢»þÂå¤ÎÀè¼è¤ê¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¡Ø¤ª¶â»ý¤Á¡Ù¤¬ÉÁ¤±¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Ì¡²è²È¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÏºî¤Î¤ªÏÃ¤¬Ê¹¤±¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡°ì¾ò¤µ¤ó¤Ï1967Ç¯¡¢ Âè1²ó¤ê¤Ü¤ó¿·¿ÍÌ¡²è¾Þ¤Ë½àÆþÁª¤·¡¢ÍâÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£70Ç¯¤Ë¾¯½÷Ì¡²è»¨»ï¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖÉ÷¤ÎÃæ¤Î¥¯¥ì¥ª¡×¤¬¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡×¡Öº½¤Î¾ë¡×¡Ö¤³¤¤¤¤ÊÅÛ¤é¡×¡ÖÍ´×¶æ³ÚÉô¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥É¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£