¡ÖÈà¤Ï¥·¥ã¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¥¥å¡¼¥Ð¤Î18ºÐ»êÊõ¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³°¹ñ¿Í¥³¡¼¥Á¡¡»ØÅ¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÍ×ÁÇ¤È¤Ï
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç°éÀ®¤Ç¿·ÆþÃÄ¤·¤¿¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥â¥ì¥ÎÆâÌî¼ê¡Ê18¡Ë¤¬¡¢ÃÞ¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿¡£ÆþÃÄ²ñ¸«ÍâÆü¤Î15Æü¤«¤é¡¢Æ±¤¸³°¹ñ¿Í°éÀ®Áª¼ê¤È¥Î¥Ã¥¯¤äÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤«¤é¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¡¢¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤òÁáÂ®¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯²Æ¤ÎU¡½18¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¡ÖºÇÍ¥½¨¼éÈ÷¾Þ¡×¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÈÖ¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¤½¤Î¼éÈ÷¡£¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤¬µÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Ö¤µ¤Ð¤¤È¡¢ÁÇÁá¤¤»ý¤ÁÂØ¤¨¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢·Ú²÷¤Ë¤µ¤Ð¤¯»Ñ¤Ë¸«¼é¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬»×¤ï¤ºÏ³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥â¥ì¥Î¡£ÀÜ¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ý¡¹¤ËÂè°ì°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¿¿¤ÃÀè¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÈà¤Ï¥·¥ã¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤Û¤«¤ÎÃæÆîÊÆ·Ï¤ÎÁª¼ê¤¬»þÀÞ²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¡¢¥â¥ì¥Î¤ÏÌÛ¡¹¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£18ºÐ¤Ç³¤¤òÅÏ¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤âÊ¸²½¤âÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÆüËÜ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¡£´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âà¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌòá¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤Â¸ºß¤Ï¡¢Á´¤¯ÌäÂê¤Ê¤·¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ö´·¤ì¤Æ¤¤¤±¤ÐÂç¾æÉ×¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤¸¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ú¡¦¥Ê¥Æ¥ë3·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡£¼«¿È¤â18ºÐ¤ÇÃ±¿ÈÍèÆü¤·¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥ä¥Þ¥Ï¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡£ºòµ¨¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¡£Æ±¤¸·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥â¥ì¥Î¤ò¸«¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ê¥Æ¥ë¥³¡¼¥Á¤Ï¥â¥ì¥Î¤Î¤¢¤ëÆÃÄ§¤Ë¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¡£¡Ö¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ØÌîµå¤¬¹¥¤¤À¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï´Ä¶¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï´î¤Ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢¤Û¤«¤Î³°¹ñ¿Í°éÀ®Áª¼ê¤¬½ª¤¨¤¿¸å¤â¤ª¤«¤ï¤ê¤ò»Ö´ê¡£Îý½¬¾ì¤ÇÍ£°ìµåÃÄ¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢³Û¤Ë´À¤ò¸÷¤é¤»¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÌîµå¾¯Ç¯¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÎÀ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿©¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î´Ä¶¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Î¤è¤¦¤À¡£¥Ê¥Æ¥ë¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÂÎ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤Þ¤À¹â¹»À¸¤ÎÂÎ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¶¯¤¯¤·¤Æ¡¢¤±¤¬¤À¤±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¥¥å¡¼¥Ð´üÂÔ¤Î»êÊõ¤Î´üÂÔÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤½¤¦¤À¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë