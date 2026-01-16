·»¤Ï¤È¤â¤ËÄ¶ÍÌ¾¿Í¡Ä¾¾´ÝÎ¼¸ãà²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿»÷¤¿¶¶ø¤ÎÄïá2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÄï¤âÍÌ¾¿Í¤À¤è¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏÌ´¤¹¤®¤ë¡Ä¡×
¡Ö¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤Ë¡¢¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎDaiGo¤µ¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡Á¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÆæ²ò¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾´ÝÎ¼¸ã¤¬X¤ò¹¹¿·¡£²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿à»÷¤¿¶¶øá¤ÎÍÌ¾¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¸ß¤¤·»¤¬ÍÌ¾¿ÍÆ±»Î¡¢»÷¤¿¶¶ø¤Ç¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¿Êý¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯²ñ¤¨¤¿¡Ä¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤È¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â¤ª·»¤µ¤ó¤¬ÍÌ¾¿Í¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÆ»¤â¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¡×¡Ö¿ë¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏÌ´¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¤³¤Á¤éÂ¦¤â¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤³¤Á¤ãÍÌ¾¡×¡Ö¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤Ë¡¢¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎDaiGo¤µ¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡Á¡×¡Ö»÷¤¿¶¶ø¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«ÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡×¡ÖÄï¤âÍÌ¾¿Í¤À¤è¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾¾´Ý¤Î·»¤Ï¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎDaiGo¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Î·»¤ÏÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¡¢Äï¤ÏÇÐÍ¥¤Î¿ûÀ¸¿·¼ù¡£