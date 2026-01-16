日本滞在記の完成を喜ぶヘブンたち

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は19〜23日、第16週「カワ、ノ、ムコウ。」が放送される。

レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の日本滞在記がついに完成し、トキ(郄石あかり)たちは完成祝いパーティーを開く。錦織友一(吉沢亮)や山橋才路(柄本時生)も参加する中、梶谷吾郎(岩崎う大)がふらりと現れる。

ヘブンと松野家の日常を記事にしたいと密着取材を申し込む梶谷に、一同は困惑するも引き受ける。「ヘブン先生日録」として記事の連載がはじまり、松野家は一躍時の人に！

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

ガッツポーズするヘブン(トミー・バストウ)

「ばけばけ」より(C)NHK

喜ぶトキ(郄石あかり)とヘブン(トミー・バストウ)

「ばけばけ」より(C)NHK

完成パーティーを開く松野家

「ばけばけ」より」(C)NHK

西洋料理に戸惑うフミ(池脇千鶴)とトキ(郄石あかり)

「ばけばけ」より(C)NHK

取材に訪れた梶谷(岩崎う大)

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。