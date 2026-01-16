¡Ú¥Ý¥±¥â¥ó¡Û¥á¥¬¥ä¥ß¥é¥ß¡¢¥á¥¬¥¸¥å¥Ú¥Ã¥¿¡¢¥á¥¬¥¢¥Ö¥½¥ë¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬1·î24Æü¤è¤ê¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥á¥¬¥ä¥ß¥é¥ß¡×¡Ö¥á¥¬¥¸¥å¥Ú¥Ã¥¿¡×¡Ö¥á¥¬¥¢¥Ö¥½¥ë¡×¡Û ¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¡§1·î24Æü È¯ÇäÍ½Äê ¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§1·î22Æü10»þ¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤³«»Ï ²Á³Ê¡§³Æ5,500±ß
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢¥á¥¬¥·¥ó¥«¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß3¼ï¤ò¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ1·î24Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µðÂç²½¤·¤¿¶»¤ÎÊõÀÐ¤äÇØÃæ¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÊõÀÐ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥á¥¬¥ä¥ß¥é¥ß¡¢¤«¤é¤À¤Î°ìÉô¤òÆ°¤«¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥á¥¬¥¸¥å¥Ú¥Ã¥¿¡¢ÂÎÌÓ¤¬Íã¤Î¤è¤¦¤ËµÕÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤¹¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥á¥¬¥¢¥Ö¥½¥ë¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£²Á³Ê¤Ï³Æ5,500±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢1·î22Æü10»þ¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¥á¥¬¥ä¥ß¥é¥ß¡Û ¡Ú¥á¥¬¥¸¥å¥Ú¥Ã¥¿¡Û ¡Ú¥á¥¬¥¢¥Ö¥½¥ë¡Û
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥êー¥Á¥ãー¥º¡¦¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£