¾ã³²Ç¯¶â¿³ºº¤Ç¡ÖÇ§ÄêÄ´½ñ¡×¤òÇÑ´þ ¡ÖÈ½ÃÇ·ë²Ì¡×¤ËÌäÂê¤Ê¤·¡¡¸üÏ«¾Ê¤¬Ä´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½
ÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤Ê¤É¤Ç»Å»ö¤Ë½¢¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Ë¿½ÀÁ¤·¡¢¾ã³²¤Î½Å¤µ¤Ê¤É¤ò°å»Õ¤¬¿³ºº¤·¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡Ö¾ã³²Ç¯¶â¡×¡£¤³¤Î¾ã³²Ç¯¶â¤Î¿³ºº²áÄø¤Ç¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¿·¤¿¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿³ºº²áÄø¤Ç¤ÎÌäÂê¤È¤Ï
Ç§Äê°å¤¬½ñ¤¯¡ÖÇ§ÄêÄ´½ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Î¿¦°÷¤¬¡ÖÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸Ç§Äê°å¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊÌ¤ÎÇ§Äê°å¤ËÄ´½ñ¤ò½ñ¤Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¿¦°÷¤¬¸µ¤Î¡ÖÇ§ÄêÄ´½ñ¡×¤òÇË´þ¤·¤¿Îã¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢µ¡¹½¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÏ«¾Ê¤¬º£·î6Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÇ§ÄêÄ´½ñ¡×3¤«·î´ÖÊÝ´É¤·ÇÑ´þ
¤³¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¸üÏ«¾Ê¤ÈÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¾ã³²Ç¯¶â¥»¥ó¥¿¡¼¤¬Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤¬¤¤ç¤¦È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¸µ¤Î¡ÖÇ§ÄêÄ´½ñ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤ÎÊ¸½ñ´ÉÍý¤Îµ¬Äê¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂÌ³¾å¤Ï3¤«·î´Ö¤ÏÊÝ´É¤·¤¿¸å¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿³ºº¤ä¤êÄ¾¤·¤ÏÌó7500·ï¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¸¶ËÜ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï811·ï
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯5·î°Ê¹ß¤Ë¡ÖÇ§ÄêÄ´½ñ¡×¤Ë½ñ¤´Ö°ã¤¤¤ä³ÎÇ§¥ß¥¹¤Ê¤É¤ÎÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ê¡¢¿³ºº¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ÏÌó7500·ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¸µ¤Î¡ÖÇ§ÄêÄ´½ñ¡×¤¬ÇÑ´þ¤µ¤ì¤º¡¢¸¶ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î°Ê¹ßÊ¬¤Î811·ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£È½Äê·ë²ÌÊÑ¹¹¡¦²¼°ÌÅùµé¤Ï17·ï
³ÎÇ§¤Ç¤¤¿811·ï¤Î¤¦¤Á¡¢Ç§Äê°å¤òÊÑ¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï493·ï¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Åö½é¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¡Ö»Ùµë¡×¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ºÆ¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÉÔ»Ùµë¡¦»ÙµëÄä»ß¡¦µÑ²¼¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬11·ï¡¢¤Þ¤¿¡¢¥±¥¬¤äÉÂµ¤¤ÇÀ¸¤¸¤¿¾ã³²¤ÎÄøÅÙ¤Ë±þ¤¸¤¿1µé¡¦2µé¡¦3µé¤ÎÅùµé¤¬¡¢2µé¤«¤é3µé¤Ê¤É¡¢²¼°Ì¤ÎÅùµé¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï6·ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ï×ó°ÕÅª¤ËÈ½ÃÇ·ë²Ì¤òÊÑ¤¨¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È·ëÏÀÉÕ¤±¡¢°åÎÅÀìÌçÌò¤¬³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¡¢°å³ØÅª¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÂÐ±þ
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Ï¡¢Ç§Äê¥×¥í¥»¥¹¤ÎµÒ´ÑÀ¡¦¸øÊ¿À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÏÊÌ¤ÎÇ§Äê°å¤¬¿³ºº¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¾ì¹ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÇ§Äê°å¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤è¤êÁ°¤Î2024Ç¯5·î°ÊÁ°¤Î°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸üÏ«¾Ê¤¬¿¦°÷¤Ø¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£