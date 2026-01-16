¼¹¹Ô´±¤Î°ÂÁ´¡ÖºÇÍ¥Àè¡×¡¡ºÇ¹âºÛ¡¢ÃÏºÛ¤Ë»öÌ³Ï¢Íí
¡¡¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÎ©¤ÁÂà¤¤Î¶¯À©¼¹¹ÔÃæ¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Î¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤¬»É¤µ¤ì1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï16Æü¡Ö¸½¾ì¤ÇÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¹¹Ô´±¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¤¹¤ë»öÌ³Ï¢Íí¤òÁ´¹ñ¤ÎÃÏºÛ¤Ë½Ð¤·¤¿¡£
¡¡»öÌ³Ï¢Íí¤Ï¡Ö¼¹¹Ô¤ò¼õ¤±¤ëºÄÌ³¼Ô¤«¤é¤ÎÄñ¹³¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢Í½ËÉ¤ÈÂÐ±þºö¤Ï¾ï¤ËÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ºÄ¸¢¼Ô¤«¤é»öÁ°¤Ë¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢·Ù»¡¤Ø¤Î±ç½õÍ×ÀÁ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Á¼ÃÖ¤ò¡Ö¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤Ê¤¯¼è¤ë¡×¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æµá¤á¤¿¡£