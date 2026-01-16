¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤¬½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¡´Ú¹ñ¥Ú¥¢¤ò°µÅÝ¤·¡Ö2-0¡×¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤¹¡Ò¥¤¥ó¥ÉOP¡Ó
¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó ¥¤¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó2026(ÆüËÜ»þ´Ö13¡Á18Æü¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼)
¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¤Ë³«ºÅ¡£½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤ÏÊ¡ÅçÍ³µªÁª¼ê¡¦¾¾ËÜËãÍ¤Áª¼ê¡È¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¡É¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤Ç¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¯6°Ì¤Î¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤Ï¡¢Æ±14°Ì¤Î´Ú¹ñ¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥²¡¼¥à¤«¤é7Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆÍ¤Êü¤¹¤Ê¤ÉÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·21-10¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤Ï¡Ö2-0¡×(21-10¡¢21-11)¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¥Ú¥¢(Æ±9°Ì)¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥Ú¥¢(Æ±2°Ì)¤Î»î¹ç¤Î¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£