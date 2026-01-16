70ºÐÃËÀ¡Ö1.17¡×¸ì¤ë·è°Õ¡¡¿ÌºÒ¤Ç²ÈÂ²¼º¤¤¡¢ÇØÃæ²¡¤·¤¿Â©»Ò
¡¡31Ç¯¤ò·Ð¤Æ¿´¤Ë·è¤á¤¿¡£¡Ö1.17¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¸ì¤êÉô¤Ë¤Ê¤ë¤È¡£ºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤ÇºÊ»Ò¤ò¼º¤Ã¤¿Ê¼¸Ë¸©°²²°»Ô¤ÎÉ´¡¹¹§¼£¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤Ï¡¢¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤È¼þ°Ï¤ËÅÇ¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤ò¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÆº§¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡31Ç¯Á°¤Î1·î17ÆüÁáÄ«¡£¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¤Î¼«Âð¤ÇºÊ·¯»Ò¤µ¤ó¤ÈÌ¼Ëã°á»Ò¤Á¤ã¤ó¤È½¢¿²Ãæ¤Ë¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤¬½±¤¤¡¢Êø¤ì¤¿²È¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µß½Ð¤µ¤ì¡¢ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï²È¡¹¤Ë¼×¤é¤ì¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÏ»¹Ã»³¡£¾®³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç·¯»Ò¤µ¤ó¤ÈËã°á»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÌºÒ¸å¡¢±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¿·¤¿¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¡¢2009Ç¯¤ËÂ©»ÒÎ¶µ±¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£ËèÇ¯1·î17ÆüÄ«¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¹ï¤ó¤ÀÌÃÈÄ¤¬¤¢¤ë¡ÖÅìÍ·±àÃÏ¡×¤òË¬¤ì¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¡ÖÃÏ¿Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿Î¶µ±¤µ¤ó¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¡¢ÄÉÅé¤¬ÄÌ³Ø¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤â¤¦¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÉ´¡¹¤µ¤ó¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£