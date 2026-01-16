¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡×¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¡ÖÆüËÜÊÆ¡×¥Ö¡¼¥à¡ª¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ÄÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤â¸½ÃÏ¤ÇÈÎÇä³ÈÂç¥¢¥Ô¡¼¥ë
Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤ä¥Ñ¥ê¤ÇÆüËÜ¤Î¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¤¬Â³¡¹³«¶È¤·¡¢³¤³°¤ÇÆüËÜ¤Î¤ªÊÆ¥Ö¡¼¥à¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î17Æü¤Î¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤¬³«ºÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿©¤ÎÉáµÚ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿Âç»È´Û¤ÎÃ´Åö¼Ô¡¦É¹·§¸÷ÂÀÏº»²»ö´±¤Ï¡Ö¡ÈÆüËÜ¿©¤ÎÆþ¤ê¸ý¡É¤È¤·¤Æ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯12·î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤¬TPP¤Ë»²²Ã¤·ÊÆ¤Î´ØÀÇ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÆüËÜ»º¤ÎÊÆ¤ÎÍ¢½Ð¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¿·³ã»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤òÆð¿å¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç¿æ¤¾å¤²¤ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤¢¤ëÁÏºî¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÀìÌçÅ¹¡ÖSOSAKU ONIGIRI¡×¡£
Ë¬¤ì¤¿µÒ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¤ªÊÆ¤ÈÆüËÜ¤Î¤ªÊÆ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤È¤«º«ÉÛ¤ÎÄÑ¼Ñ¤È¤«¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¤â¤¢¤ë¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤Ë¤®¤ê¥Ö¡¼¥à¤Ï¡¢¤ªÎÙ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¤â¡£
¿·³ã¸©»º¤ÎÊÆ¤ò»È¤¤¡¢1Æü¤ËÌó300¸Ä¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ª¤Ë¤®¤êÅ¹¡ÖO-Kome¡×¡£
¥¸¥ë¡¦¥ª¥ê¥ª¥ë ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡§
¾ïÏ¢¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Çß´³¤·¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤·¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¡¢ÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤ÆÌ£¤âÎÉ¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
µÒ¡§
¤³¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç1¤Ä6¥æ¡¼¥í¡Ê1100±ß¡Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¼ê·Ú¤Ê²Á³Ê¤Ç¤¹¡£ÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊÆ¤ÎÍ¢½ÐÎÌ¤ÏËèÇ¯±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢2020Ç¯¤È¡¢11·î¤Þ¤Ç¤Î2025Ç¯¤Î6Ç¯´Ö¤ÇÌó2.2ÇÜ¤Ë¾å¾º¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñÊÌ¤Ç¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤¬Ìó2.2ÇÜ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï4.7ÇÜ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÏÌó77ÇÜ¤ÈµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ê¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÏÇòÊÆ¤â¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼÷»ÊÊÆ¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¤ªÊÆ¤â¥¤¥¿¥ê¥¢»º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ»º¤ÎÊÆ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ÎÃæ¡¢¥Ñ¥ê¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤Ï15Æü¡¢ÊÆ¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ»º¤ÎÊÆ¤ò°·¤¦¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¤òË¬¤ì¡¢»î¿©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¡§
¤â¤¦ÆüËÜ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤Ï»ë»¡¸å¡¢ÈÎÇä³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿ÅØÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£