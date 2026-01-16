¡Úµð¿Í¡Û¡Ö£Ï£Ð£Ó¡Ê¥ê¡¼¥°¡Ë£±°Ì¤ÇÆÀÅÀ¤¬£³°Ì¡×¶¶¾å½¨¼ù¥³¡¼¥Á¡Ö¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡×¡ÄÆÀÅÀÎÏÁý¤Ø¤ÎÈëºö¤Ï
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¶¶¾å½¨¼ù¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢½©¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òº£Ç¯¤Î½Õ¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çË¤¤Î²¬ËÜ¤¬ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£º£µ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö²¬ËÜÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏµîÇ¯¤ÎÈ¿¾Ê¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£°ìÈÖÆÀÅÀ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¿ô»ú¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë£Ï£Ð£Ó¡Ê½ÐÎÝÎ¨¡ÜÄ¹ÂÇÎ¨¡Ë¤Ï¥ê¡¼¥°£±°Ì¡Ê¡¦£¶£·£²¡Ë¤Ç¤â¡¢ÆÀÅÀ¤Ï£³°Ì¡Ê£´£¶£³¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶¶¾å¥³¡¼¥Á¤ÏÂ³¤±¤Æ¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£¡ÖÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤â£³°Ì¡Ê¡¦£²£´£°¡Ë¤Ç¤·¤¿¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤È¤¤¤¦¤è¤êÆÀÅÀ·÷¤ò¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë¤«¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆÀÅÀ·÷¼«ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ÐÎÝÎ¨¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÆÀÅÀ·÷¤Î¿ô¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ð¥ó¥È¡¢¥¨¥ó¥É¥é¥ó¡¢ÅðÎÝ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ôÃÍ¤â¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¡¼¥¹¥È¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¹â¤¤£Ï£Ð£Ó¤ò¤Ç¤¤ì¤ÐÆÀÅÀ¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ç¤²¤¿¡£