¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡¦¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÌÜÁ°¤ËÆüËÜÀª¤ËàÄÉ¤¤É÷á¤«¡ÖËÌ²¤½ô¹ñ¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¡×¡á±ÑÊóÆ»
¡¡£²·î£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤òÁ°¤Ë¡¢¹ñºÝ¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÏ¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Ó¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¸¡ºº¸·³Ê²½¤¬ËÌ²¤¤Î¶¯¹ë¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£Æ£É£Ó¤Ï£±£µÆü¡¢¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¤ÇÁª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÀµ¤Ç¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ê¤É£³¿Í¤ò£±£¸¤«·î¤Î»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤ÏºòÇ¯£³·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Çµ¯¤¤¿¡£¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÎÁª¼ê¿ôÌ¾¤¬¡¢¸Ô²¼¤ÎÉôÊ¬¤Ëµ¬Äê°ãÈ¿¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¼º³Ê½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÉÔÀµ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸ÞÎØÀìÌç¤Î±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¶¥²¡¼¥à¥º¡×¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤ò²þÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é¤¬£±£¸¤«·î¤ÎÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¡¢¤Þ¤¿¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¥µ»µ¬Â§¤¬²þÄû¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢£Æ£É£Ó¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬ËÌ²¤½ô¹ñ¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤Î¥¹¡¼¥ÄÁûÆ°¤ò·Àµ¡¤Ë¸¡ºº¤Î¸·³Ê²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËËÌ²¤¤Î¶¯¹ë¹ñ¤Ø¤ÎÂç¤¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¸·¤·¤¤ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¡££±£¸¤«·î¤ÎÀ©ºÛ¤Ï¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤â±Æ¤òÍî¤È¤·¡¢Ä¹Ç¯¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÎÉ¾È½¤Ë½ý¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£¤µ¤é¤Ë¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÍÑ¶ñ¸¡ºº¤¬¸·³Ê²½¤µ¤ì¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤Êº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Î¥Æ¥£¥ß¡¦¥¶¥¤¥Ä¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥Ò¥ë¥º¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¤¬Ã»¤¹¤®¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢ºÇ½é¤Î£²»î¹ç¤Ç¼º³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î£²»î¹ç¤Ë¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØËÜÅö¤ËÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¡Ù¤È¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥Þ¥ê¥ª¡¦¥·¥å¥Æ¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡×¤ÈËÌ²¤³Æ¹ñ¤Ç¼º³Ê¤Î»öÎã¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡º®Íð¤¬¹¤¬¤ëËÌ²¤½ô¹ñ¤ò¤è¤½¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Î¸¡ºº¸·³Ê²½¤ËÆüËÜÀª¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¤Î´ÝÈô¹ÔÂâ¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥á¥À¥ëÎÌ»º¤Ø¸þ¤±¤ÆàÄÉ¤¤É÷á¤È¤Ê¤ë¤«¡£