ÁñÆâ¿À¼Ò¤Ç¤É¤ó¤É¾Æ¤º× ÌµÉÂÂ©ºÒ´ê¤¤±ïµ¯Êª¤òÊ²¤¾å¤²¤ë Àµ·î¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö
¾®Àµ·î¤Î15Æü¡¢Äá²¬»Ô¤ÎÁñÆâ¿À¼Ò¤Ç±ïµ¯Êª¤òÊ²¤¾å¤²¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¤É¤ó¤É¾Æ¤º×¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤È¤·1Ç¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤É¾Æ¤¤Ï¡¢±ïµ¯Êª¤ò¾Æ¤¤¤¿±ì¤Ç¿ÈÂÎ¤òÀ¶¤á¤Æ¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¦Àµ·î¹Ô»ö¤Ç¡¢ÁñÆâ¿À¼Ò¤Ç¤ÏËèÇ¯1·î15Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15Æü¤Ï¤À¤ë¤Þ¤äÀµ·î¾þ¤ê¤Ê¤É¤Î±ïµ¯Êª¤¬Ê²¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤È¤³¤È¤·1Ç¯¤ÎÌµ»ö¤¬µ§¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿¿Í
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê·ò¹¯¤Ç²á¤´¤»¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¤³¤È¤·¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥ë¥á¤ò¤¢¤Ö¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È1Ç¯¤òÌµ»ö¤Ë²á¤´¤»¤ë¡×¤È¸À¤¤ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤É¾Æ¤¤Î²Ð¤Ç¤¢¤Ö¤Ã¤¿¥¹¥ë¥á¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£