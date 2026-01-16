¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤ÏÁ°ÆüÈæ£°¡¥£²¡ó°Â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£°£¸¡ó°Â¡Ä ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤ÏÁ°ÆüÈæ£°¡¥£²¡ó°Â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£°£¸¡ó°Â¤Ç¼è°ú³«»Ï ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤ÏÁ°ÆüÈæ£°¡¥£²¡ó°Â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£°£¸¡ó°Â¤Ç¼è°ú³«»Ï 2026Ç¯1·î16Æü 17»þ14Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤ÏÁ°ÆüÈæ£°¡¥£²¡ó°Â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£°£¸¡ó°Â¤Ç¼è°ú³«»Ï ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È Åìµþ³ô¼°¡ÊÂç°ú¤±¡Ë¡á£±£·£´±ß°Â¤ÈÂ³Íî¡¢¹âÃÍ·Ù²ü´¶¶¯¤¯Íø±×³ÎÄêÇä¤êÍ¥Àª Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£²£¶¡ó°Â¤Î£´£±£°£±¡¥£¹£±¤Ç¼è°ú½ªÎ» ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡¤·¤Ã¤«¤ê