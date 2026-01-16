²¤½£³ô¡¡Áí¤¸¤Æ¾®Éý°Â
²¤½£³ô¡¡Áí¤¸¤Æ¾®Éý°Â
Åìµþ»þ´Ö17:28¸½ºß
±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100¡¡ 10218.94¡Ê-20.00¡¡-0.20%¡Ë
ÆÈ£Ä£Á£Ø¡¡¡¡25328.18¡Ê-24.21¡¡-0.10%¡Ë
Ê©£Ã£Á£Ã40¡¡ 8307.52¡Ê-5.60¡¡-0.07%¡Ë
¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É¡¡ 13464.34¡Ê-11.98¡¡-0.09%¡Ë
¢¨±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100¡¢Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì
ÆÈ¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ï¾®Éý°Â¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¥·ー¥á¥ó¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¡¢Ê¬»Ò¿ÇÃÇ¤Î¥¥¢¥²¥ó¤Ê¤É¤¬·øÄ´¤â¡¢²½³ØÉÊ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥¿ー¥¯¡¢£Â£Á£Ó£Æ¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¥¹¥«¥¦¥È£²£´¡¢¥ô¥©¥Î¥ô¥£¥¢¤Ê¤É¤¬ÆðÄ´¡£
±ÑFT¤â¾®Éý°Â¡£ÀÐÌý¥á¥¸¥ãー¤Î¥·¥§¥ë¡¢£Â£Ð¡¢¹Û»³Âç¼ê¥ê¥ª¥Æ¥£¥ó¥È¡¢¥¢¥ó¥°¥í¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¤É¤¬ÆðÄ´¡£¼«Æ°¼Ö¤Î¥íー¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¡¢°åÌôÉÊ¤Î¥¢¥¹¥È¥é¥¼¥Í¥«¡¢·³¼û¤Î£Â£Á£Å¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ê¤É¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡£
Åìµþ»þ´Ö17:28¸½ºß
±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100¡¡ 10218.94¡Ê-20.00¡¡-0.20%¡Ë
ÆÈ£Ä£Á£Ø¡¡¡¡25328.18¡Ê-24.21¡¡-0.10%¡Ë
Ê©£Ã£Á£Ã40¡¡ 8307.52¡Ê-5.60¡¡-0.07%¡Ë
¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É¡¡ 13464.34¡Ê-11.98¡¡-0.09%¡Ë
¢¨±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100¡¢Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì
ÆÈ¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ï¾®Éý°Â¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¥·ー¥á¥ó¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¡¢Ê¬»Ò¿ÇÃÇ¤Î¥¥¢¥²¥ó¤Ê¤É¤¬·øÄ´¤â¡¢²½³ØÉÊ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥¿ー¥¯¡¢£Â£Á£Ó£Æ¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¥¹¥«¥¦¥È£²£´¡¢¥ô¥©¥Î¥ô¥£¥¢¤Ê¤É¤¬ÆðÄ´¡£
±ÑFT¤â¾®Éý°Â¡£ÀÐÌý¥á¥¸¥ãー¤Î¥·¥§¥ë¡¢£Â£Ð¡¢¹Û»³Âç¼ê¥ê¥ª¥Æ¥£¥ó¥È¡¢¥¢¥ó¥°¥í¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¤É¤¬ÆðÄ´¡£¼«Æ°¼Ö¤Î¥íー¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¡¢°åÌôÉÊ¤Î¥¢¥¹¥È¥é¥¼¥Í¥«¡¢·³¼û¤Î£Â£Á£Å¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ê¤É¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡£