¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¤Î¾®¸¶Àµ»Ò¤¬15Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤¿¤Á¤¬Â´±à»þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¾®¸¶¤Ï¡ÖÂ´±à¼Ì¿¿¤ÎÁ°»£¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Çº£Æü¤Ï¥ì¥®¥ó¥¹¤Ê¤·¤ÇÅÐ±à¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Ì¼¡¦¤³¤¦¤á¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÅÐ±àÁ°¤Ë¤Ï¹±Îã¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÃåÃÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¼¡¼¡¼¡×¤È¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¶ìÀï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤á¤Á¤ã¤ó¤Ë¡ÖÁ°»£¤ê¤Î¡¢ÀâÌÀ¤·¤¬¤Æ¤é·»Ã£¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö3Ç¯Á°¤ÎÀ¿È¬ 5Ç¯Á°¤ÎÀ¿´õÀé¡×¤È¡¢Ä¹ÃË¡¦À¿´õÀé¤¯¤ó¤È¼¡ÃË¡¦À¿È¬¤¯¤ó¤ÎÂ´±à¼Ì¿¿¤â¤½¤ì¤¾¤ì¸ø³«¡£¡Öº£Ç¯¤Î¤³¤¦¤á¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£