¹â¶¶±Ñ¼ù¡¢Âà±¡¸å¤Î¿©»ö»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¿©»ö¤ÎÎÌ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ã¤Á¤ã¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤¬15Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Âà±¡¸å¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â¶¶±Ñ¼ù¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡õÉÂ±¡¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¹â¶¶¤ÏÄ«¿©¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡ÖÂà±¡¸å¤Îº£Æü¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ªÂ¿¤¤¤«¤Ê¤¢¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂ¿¤¤¤è¡ª¤È¡¢¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¡¢¥í¡¼¥¹¥Ï¥à¤Ï°ìËç»Ä¤·¤Æ¡¢¡¢¥á¥í¥ó¤â¾¯¤·»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿©»ö¤ÎÎÌ¤òÄ´À°¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£Í¼¤«¤é¤ÏÂà±¡¸å¤Î»Å»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»Å»öÉüµ¢¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤Þ¤º¤Ï°áÁõ¹ç¤ï¤»¡×¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¡¢ÍÎÉþ²°¤µ¤ó¤È¤Î¿·Ç¯²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¿©»ö¤ÎÎÌ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ã¤Á¤ã¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£