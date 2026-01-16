´äËÜÊÙ»á¡¡¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡ÄÂ§ËÜ¹·Âç¤Î·èÃÇ¤ò¾Î»¿¡Öµð¿Í¤Ï¤¤¤¤Êä¶¯¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥àOB¤Î´äËÜÊÙ»á¡Ê54¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö´äËÜÊÙ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£³ÚÅ·¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬µð¿ÍÆþ¤ê¡£´äËÜ»á¤ÏÂ§ËÜ¤ÎÁªÂò¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î°ÜÀÒÀè¤Ï´äËÜ»á¤¬´«¤á¤Æ¤¤¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡£¤À¤¬¡¢¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µð¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â´äËÜ»á¤Ï¡ÖÂ§ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¨¤¯¤¤¤¤´Ä¶¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£°Å·¸õ¤Ç¤ÎÃæ»ß¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¥É¡¼¥àµå¾ì¤¬ËÜµòÃÏ¤ÇÄ´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂçÀª¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¤¤¤¦2Ëç¼é¸î¿À¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¤ËÀèÈ¯¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤Î¤âÍøÅÀ¤À¡£
¡¡´äËÜ»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤³¤ì¤À¤±¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ§ËÜ¤¬¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³Ñ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£2·å¶á¤¤¾¡Íø¤ÈÃù¶â2¤Ä3¤Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¥í¡¼¥Æ¤Ï°ÂÄê¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÅêµå¤ËÌÂ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¸Í¶¿¡¢³ÚÅ·»þÂå¤ÎÌÁÍ§¡¦ÅÄÃæ¾¤Ë¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡´äËÜ»á¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¤¤¤¤Êä¶¯¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£