¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤¬¡È¶âÈ±¤ËÊñÂÓ¡É¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¡È·ãÊÑ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¡õ ¡È¶âÈ±ÊñÂÓ»Ñ¡É
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤Ç¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃå¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¡ÖÀÅÅÅµ¤¤ÇÈ±¥Ü¥µ¥Ü¥µ ¾Ð¡×¤È¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Ñ¤òX¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¡£
¡¡1·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î¥³¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¡È·ãÊÑ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öµ®½Å¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¿·ºÊ´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¡È¶âÈ±¤ËÊñÂÓ¡É¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡14Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆþ±¡Ãæ¤Î¸Ð²»ÇÈ¡Ê¤³¤È¤Ï¡Ë¡×¤È¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¶âÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ËÊñÂÓ¤ò´¬¤¤¤¿»Ñ¤Ç¤Û¤Û¤¨¤à¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊñÂÓ¤°¤ë¤°¤ë¤Ê¤Î¤Ë´éÌÌ¶¯¤¹¤®¤ÆÁðwww¡×¡ÖÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤¬¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë