ÇµÌÚºä¡¦Àîºêºù¡Ö¤ë¤ó¤ë¤ó¤ÊÆü¡×¡¡´Ú¹ñ¥á¡¼¥¯»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÅ·»È¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ÇµÌÚºä46¤ÎÀîºêºù¡Ê22¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¥á¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öº£Ç¯¤ÎÅßµÙ¤ß¤Ï²ÈÂ²¤Ç´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡ÖËå¤¬Âô»³¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄºÜ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Í¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ë¤ó¤ÊÆü¡×¤È´Ú¹ñ¥á¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÎø¤ËÍî¤Á¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤µ¤¯¤¿¤óÎÉ¤¡×¡Ö¤¿¤À¤ÎÅ·»È¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£