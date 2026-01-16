ÊÆ¤«¤éÁõÈ÷ÉÊ¹ØÆþ¡¢5Ç¯¤Ç3ÇÜÄ¶¡¡23Ç¯ÅÙ1.3Ãû±ß¡¢¸¡ºº±¡
¡¡ÊÆÀ¯ÉÜ¤«¤éËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡ÖÂÐ³°Í½þ·³»ö±ç½õ¡ÊFMS¡Ë¡×¤Î2023Ç¯ÅÙ¤Î·ÀÌó³Û¤¬Ìó1Ãû3867²¯±ß¤Ë¾å¤ê¡¢18Ç¯ÅÙÈæ¤Ç3ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬16Æü¡¢²ñ·×¸¡ºº±¡¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï22Ç¯¤Ë°ÂÊÝ´ØÏ¢3Ê¸½ñ¤òºöÄê¤·¡¢23Ç¯ÅÙ¤«¤é5Ç¯´Ö¤ÎËÉ±ÒÈñ¤òÁí³ÛÌó43Ãû±ß¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î½éÇ¯ÅÙ¤ËµÞÁý¤·¤¿·Á¡£¸¡ºº±¡¤ÏÇ¼Æþ¤ÎÃÙ¤ì¤äÄ´Ã£»þ¤ÎÌäÂê¤òµó¤²¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤ËÊÆ¹ñ¤È¤Î¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡FMS¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤ÁõÈ÷ÉÊ¤¬Ä´Ã£¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢²Á³Ê¤äÇ¼´ü¤ÏÊÆÂ¦¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡Ö¸À¤¤ÃÍ¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¸¡ºº±¡¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â·ÀÌó¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¹ñ²ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢18¡Á23Ç¯ÅÙÊ¬¤ò¸¡ºº¤·¤¿¡£
¡¡¸¡ºº±¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢18¡Á23Ç¯ÅÙ¤Î·ÀÌó³Û¤ÎÁí³Û¤ÏÌó3Ãû5Àé²¯±ß¡£¤³¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡F35´Ø·¸¤¬·×Ìó1Ãû±ß¤ÇºÇ¤âÂç¤¤¯¡¢Â³¤¤¤ÆE2DÁá´ü·Ù²üµ¡´Ø·¸¤¬·×Ìó3800²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹â³ÛÁõÈ÷ÉÊ¤òÊ£¿ôÇ¯ÅÙ¤ÇÊ¬³äÊ§¤¤¤¹¤ë¡Ö¸åÇ¯ÅÙÉéÃ´¡×¤Ç¤Ï°ÙÂØ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£