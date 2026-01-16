J2・RB大宮アルディージャは16日、神村学園高等部所属の日郄元選手が、2026シーズンより加入することを発表しました。

日郄選手は12日まで行われていた第104回全国高校サッカー選手権大会で、初戦の東海学園戦でハットトリックを決めるなど大活躍。大会を通じて7得点をマークし得点王に輝き、神村学園の初優勝にも大きく貢献しました。

大会前、日郄選手の進路は未定でしたが、この目覚ましい活躍で大会中に大宮からオファーが来たことを本人が明かしており、プロの道へ進む意思も示していました。

そして今回の内定発表に併せて、クラブの公式サイトでコメントを発表。「このたび、RB大宮アルディージャに加入することが決まりました、日郄元です。伝統のあるクラブで、幼いころからの夢であったプロサッカー選手というキャリアをスタートできることを、大変うれしく思います。ここまで来れたのは、支えてくれた家族、指導者、チームメート、そして応援してくださった皆さんのおかげです。その感謝の気持ち忘れず、プロの世界で活躍する姿と結果で恩返しできるように頑張ります。RB大宮アルディージャのファン・サポーターの皆さん、チームの一員としての自覚と責任、謙虚さを忘れず、全力で戦います。応援よろしくお願いします」と意気込みを記しました。