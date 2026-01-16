¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤È¡È¶Ú¥È¥ì³°¸ò¡É¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¥¨¥ó¥ä¥³¥é¡× ¤ª¤½¤í¤¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç´ÀÎ®¤¹
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬ÌäÃæ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï¸½ÃÏ15Æü¡¢¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£²ñÃÌÁ°¤Ë¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÊÆ·³¼°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢´À¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊÆ·³¼°¶Ú¥È¥ì¤Ç¶ì¤·¤½¤¦¤Ê¾®ÀôÂç¿Ã¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¤ª¤½¤í¤¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÀôÂç¿Ã¤È¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤Ï¡¢½àÈ÷±¿Æ°¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶Ú¥È¥ì¥Þ¥·¡¼¥ó¤äÏÓÎ©¤Æ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁõÃÖ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³Ââ¼°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£ÌîµåÉô»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÊÆÆ±ÌÁ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¥¨¥ó¥ä¥³¥é¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¸å¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¡Ö¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤È¤Î´Ö¤Ç¤ÏÁáÄ«¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¼°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¶¦¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤Æ¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÌó50Ê¬´Ö¡¢ÆüÊÆËÉ±ÒÂç¿Ã²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î½¢Ç¤¸åÃ»´ü´Ö¤Ë4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüÊÆËÉ±ÒÁê²ñÃÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Ë°ìÀÚ¤ÎÍÉ¤ë¤®¤â¤Ê¤¯¡¢Î¾¹ñ¤¬¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÞÂ®¤Ë¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾ðÀª¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¸å¤ÎÆüÊÆËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅªÊýºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤¬¡ÖËÉ±ÒÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Àè·î¸øÉ½¤·¤¿¹ñ²È°ÂÊÝÀïÎ¬¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤ËÂçÉý¤ÊËÉ±ÒÈñÁý³Û¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤«¤éÁý³Û¤ÎÍ×µá¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊGDPÈæ¤ä´ØÏ¢¤¹¤ë¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÈñ¤Ï¡¢À¯ÉÜÌÜÉ¸¤ÎGDPÈæ2¡ó¤ÏÃ£À®¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÁý³Û¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¡Ö¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤«¤é¤Ï10·î¤ÎË¬Æü»þ¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ØÂº·É¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÎò»Ë¤òÇ§¼±¤·¡¢¤Þ¤¿¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ß¤¤¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤¿¤¬¤¤¤Þ¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦È¯¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Çº£¸å¤ÎËÉ±ÒÎÏ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ä¡¢¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎËÉ±ÒÈñ¤Î¿å½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜÇ¯Ãæ¤Î3Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¼çÂÎÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Î¤â¤È¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤äÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁõÈ÷¤äÅê»ñ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Þ¤·¤Æ¤âËÉ±Ò¾Ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ú¤Â³¤¥¢¥á¥ê¥«¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Éý¹¤¤ÆüÊÆ´Ö¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¡¦ÂÐ½èÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÊÌ¤Îµ¼Ô¤¬¡ÖÂç¿Ã¤Î¤Û¤¦¤«¤é¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼ÍÌäÂê¤ò´Þ¤áÇÆ¸¢Åª¤ÊÆ°¤¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¤ò´Þ¤àÆüËÜ¼þÊÕ¤Î¸·¤·¤¤°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ëº£¸å¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¸ÀµÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¡ÖÀèÊý¤ÎÈ¯¸À¤ò´Þ¤á¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁê¼ê¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¿½¤·¾å¤²¤ì¤Ð¡¢º£ÈÌ¤ÎÆüÊÆËÉ±ÒÁê²ñÃÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿¯Î¬ÍÞ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüÊÆÆ±ÌÁ¤¬²Ì¤¿¤¹½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±ÌÁ¤Î»Ø´øÅýÀ©¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¡£2¹ñ´Ö¤Î·±Îý¡¦±é½¬¤ò¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆËÉ±Ò»º¶È´ðÈ×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÛÌ©¤Ê¶¨ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆÆîÀ¾½ôÅç¤ò´Þ¤àÆ±ÌÁ¤ÎÂÎÀ©¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡ÊABEMA NEWS¡Ë