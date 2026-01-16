¸©Æâ¤Ç¡È²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¡É¤Î´¥ÁçÂçËã¤ò²¡¼ý É×ÉØ¤òÂáÊá ±ÄÍøÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤ ÂçÎÌ¤ËÇä¤ê¤µ¤Ð¤¯¤¿¤áºÏÇÝ¤« »°½ÅŽ¥»ÖËà»Ô
ÂçËã½ê»ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢»°½Å¸©»ÖËà»Ô¤ÎÉ×ÉØ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÖËà»Ô°ëÉôÄ®¤Ë½»¤à´Ú¹ñÀÒ¤Î¥Û¥ó¡¦¥Û¥¬¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤È¡¢ºÊ¤Î¾¾ËÜ·ë°ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2¿Í¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¡¢»ÖËà»Ô°¤»ùÄ®¤Î²È²°¤Ç¡¢´¥ÁçÂçËãÌó35¥°¥é¥à¡¢ËöÃ¼²Á³Ê17Ëü5000±ßÁêÅö¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Å¤µ10¥¥í¥°¥é¥à°Ê¾å¡¢ËöÃ¼²Á³Ê5000Ëü±ß°Ê¾å¤Î´¥ÁçÂçËã
Åì³¤ËÌÎ¦¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬¡¢2¿Í¤¬²È²°¤ÇºÏÇÝ¤¹¤ëÂçËãÁð¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
´¥ÁçÂçËã¤Ï½Å¤µ10¥¥í¥°¥é¥à°Ê¾å¤¢¤ê¡¢ËöÃ¼²Á³Ê¤Ç5000Ëü±ß°Ê¾å¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¡¼ý¤·¤¿ÎÌ¤Ï¡¢»°½Å¸©Æâ¤Ç²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2¿Í¤¬ÂçËã¤òÂçÎÌ¤ËÇä¤ê¤µ¤Ð¤¯¤¿¤á¤ËºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£