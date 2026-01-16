¡ÖÊ¡ÂçÂç¹êvsÊ¡²¬Âè°ì¡×¤¬¼Â¸½¡ª 3·î8Æü¤Îº´²ìvs±§ÅÔµÜGAME2¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò³«ºÅ
¡¡B1À¾ÃÏ¶è¤Îº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¤Ï¡¢3·î8Æü¤ËSAGA¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè24Àá±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¤ÈÊ¡²¬Âè°ì¹â¹»¡Ê¶¦¤ËÊ¡²¬¸©¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»¥Ð¥¹¥±³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¬¤±¹ç¤¤¡¢ÆüËÜ°ì¤òÁè¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÊ¡²¬¤ÎÎ¾Íº¡×¤Ë¤è¤ëÅÁÅý¤Î°ìÀï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤äB¥êー¥¬ー¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Î¾¹»¤¬¡¢ºÇ¿·±Ô¤ÎÀßÈ÷¤ò¸Ø¤ëSAGA¥¢¥êー¥Ê¤Î¥³ー¥È¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡º´²ì¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬Âè°ìOB¤ÎÆâÈøÁïÍý¤È¹ìÎ°°Ý¡¢¤µ¤é¤ËÊ¡ÂçÂç¹êOB¤Ë¤Ï¶â´Ý¹¸Êå¤ä»³²¼ÂÙ¹°¤Ê¤É¡¢Î¾¹»¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°¼ÂÎÏÇÉ¤¿¤Á¤¬Â·¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤Î±§ÅÔµÜ¤Ë¤âó£À¿»Ê¡ÊÊ¡²¬Âè°ì½Ð¿È¡Ë¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖOBÂÐ·è¡×¤ËÀè¶î¤±¤Æ¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹·Á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¹¶ËÉ¤ò¡¢B1¸ø¼°Àï¤ÎÄ¾Á°¤Ë³Ú¤·¤á¤ëº£²ó¤Î´ë²è¡£ÅöÆü¤Î»î¹ç¤Ïº´²ìvs±§ÅÔµÜ¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð´ÑÀï²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Õ¥¡¥ó¡¢B¥êー¥°¥Õ¥¡¥óÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¹ë²Ú¤Ê¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥Àー¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï10»þ30Ê¬¤Ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤¬¥Æ¥£¥Ã¥×¥ª¥Õ¡£¤½¤Î¸å¡¢14»þ05Ê¬¤«¤éB1¸ø¼°Àï¤Îº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥ºvs±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
