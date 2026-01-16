23ºÐ¤Î¥Õ¥©¥ïー¥É¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¯¥ß¥ó¥¬¤¬¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ø¥È¥ìー¥É¤òÍ×µá
¡¡1·î16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¯¥ß¥ó¥¬¤¬¡¢¤³¤ÎÆü°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ñ³Ê¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¥Áー¥à¤Ø¥È¥ìー¥É¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¡ØESPN¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡2025Ç¯²Æ¤ËÀ©¸ÂÉÕ¤FA¡Ê¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ß¥ó¥¬¤Ï¡¢·ÀÌó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¤Ë»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¡¢ºòÇ¯10·î1Æü¤Ë¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤ÈºÆ·ÀÌó¡£ÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¡ØVerus Basketball¡Ù¤Î¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¿ー¥Êー¤¬¡¢¥¯¥ß¥ó¥¬¤Î·ÀÌó¤Ï2Ç¯4850Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ìー¥È¤ÇÌó71²¯2950Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤¬¥Áー¥à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ØESPN¡Ù¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ7°Ì¤Ç¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿201¥»¥ó¥Á102¥¥í¤Î¥¯¥ß¥ó¥¬¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ç¥¥ã¥ê¥¢5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿23ºÐ¡£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×ÅÓÃæ¤«¤é¹çÎ®¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ò¡Ö00¡×¤«¤é¡Ö1¡×¤ØÊÑ¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÊ¿¶Ñ24.8Ê¬11.8ÆÀÅÀ6.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2.6¥¢¥·¥¹¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¯¥ß¥ó¥¬¤À¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î½Ð¾ì¤Ï18»î¹ç¤Î¤ß¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤«¤é³°¤ì¤Æ14ÀïÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£2·î6Æü¤Î¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ï¤³¤Î¥Õ¥©¥ïー¥É¤Î¥È¥ìー¥É¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Íè¥·ー¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤¬¥Áー¥à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½¾õ¤Ç¤³¤ÎÃË¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤«¤ÏÈùÌ¯¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤ËÊü½Ð¤·¤Æ¡¢¸ò´¹Áê¼ê¤«¤é¸«ÊÖ¤ê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¥Áー¥àÎÏ¶¯²½¤ØÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾õ¤Ç¥¯¥ß¥ó¥¬³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹¤È¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¥Áー¥à¡£¥È¥ìー¥É¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¯¥ß¥ó¥¬°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£