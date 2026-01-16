B2ÁªÈ´¤¬¶å½£ÁªÈ´¤ò°µÅÝ¡ÄB¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー½éÆ³Æþ¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡¿Ê½Ð
¡¡1·î16Æü¡¢¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI¡Ù¤¬³«Ëë¡£½éÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØB.LEAGUE ASIA CROSS TOURNAMENT 2026¡Ù¤¬¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢B2 SELECTED¡ÊB2¥¯¥é¥ÖÁªÈ´¡Ë¤¬KYUSHU UNITED¡Ê¶å½£¥¯¥é¥ÖÁªÈ´¡Ë¤ò²¼¤··è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡20ÆÀÅÀÀè¼è¡¢»þ´ÖÀ©¸Â10Ê¬¤ÎÆÃÊÌ¥ëー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿1²óÀï¡£»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤«¤éB2 SELECTED¤¬¹¥¥¹¥¿ー¥È¤ò¤¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¦Ä¹ºê¸©½Ð¿È¤Ç¤â¤¢¤ë±ÊÌî°Ò²¢¡ÊB2²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡Ë¤È¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ù¥ë¡ÊB2»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º¡Ë¤ÎÏ¢Â³¥¹¥êー¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÇ¯Ä¹44ºÐ¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ñー¥«ー¡ÊB2°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¡Ë¤â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·12－2¤Î¥é¥ó¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ÊB2¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¡Ë¤Î¥¢¥ê¥¦ー¥×¥À¥ó¥¯¤Ê¤É¤¬ßÚÎö¤·¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËB2 SELECTED¤¬20－10¤È°µ¾¡¤·¤¿¡£
¡ØB.LEAGUE ASIA CROSS TOURNAMENT 2026¡Ù¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡¢4¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡£B2 SELECTED¤ÏÆ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¤Ç¡¢RISING STARS¡Ê¼ã¼êÁªÈ´¡ËÂÐASIA ALL-STARS¡Ê¥¢¥¸¥¢ÆÃÊÌÏÈÁªÈ´¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£