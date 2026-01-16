¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹¶¤á¤ÆÆÀÅÀ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÄÉüµ¢¤Î¥·ー¥º¥ó¤ÇW¥êー¥°Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÊ¿²¼°¦²Â
¡ÖW¥êー¥°¤ÇENEOS¤È¤Ï¤â¤¦4²ó»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÊÁê¼ê¤Î¡ËÀª¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯¤·¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤¬¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶°ø¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ØÂè92²ó¹Ä¹¡ÇÕ Á´ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Î½à·è¾¡¡£ENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¤ËÇÔ¤ì¤¿¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥¢¥ó¥Æ¥íー¥×¥¹¤ÎÊ¿²¼°¦²Â¤Ï¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤âÎäÀÅ¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¿²¼¤¬²Ì´º¤Ê¹¶¤á¤«¤éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ÆÂè1¥¯¥©ー¥¿ー¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç¤ÏÂè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë¤È¡¢Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â¥êー¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿Ãæ¡¢½ªÈ×¤ËENEOS¤Ë¾¡Éé¶¯¤¯¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï55ー60¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
²Ì´º¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú ¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ
¡¡Ê¿²¼¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÏENEOS¤È¤ÏW¥êー¥°¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ç¤¹¤Ç¤Ë4ÅÙÂÐÀï¡£·ë²Ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î4»î¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î55ÅÀ¤ÏËÜÍè¤ÎÆÀÅÀ¤È¤Ï¤¤¤«¤º¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¿²¼¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤³¤Î¥×¥ìー¤ò¤ä¤ë¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ê¥×¥ìー¤ò¡Ëºî¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥êー¥°Ãæ¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸À¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖENEOS¤Ï¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¥Áー¥à¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Áー¥à¤òÀª¤¤¤Ë¾è¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÁê¼ê¤Ë¼é¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Àª¤¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²¿²ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿²¼¼«¿È¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥Áー¥àºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë17ÆÀÅÀ¡£¡Öº£Âç²ñ¤Ï¥·¥åー¥È¥¿¥Ã¥Á¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÂÇ¤Ä¾ìÌÌ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê½à·è¾¡¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¯¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤éÆ¨¤²¤º¤Ë¥×¥ìー¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Â®¹¶¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯¼«Ê¬¤Ë¥Üー¥ë¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¹¶¤á¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÊ¿²¼¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤ËÉ¨¤òÉé½ý¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤âÂç¤¤¤¥±¥¬¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¤¥±¥¬¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Ä¹´ü´Ö¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡ÖÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤ä¥Áー¥à¤Ê¤É¼þ¤ê¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¥±¥¬¤ò¤¹¤ëÁ°¤è¤ê¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¥·¥åー¥È¤âÂÇ¤Á¹þ¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤¬¿Ê²½¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤â¥±¥¬¤ò¤¹¤ëÁ°¤è¤ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÏÅö½é¤ÎÉÔ°Â¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ
¡¡Éüµ¢¤·¤¿º£¥·ー¥º¥ó¡¢W¥êー¥°¤Ç¤â³«Ëë¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢4ÀïÌÜ¤Ë¤Ï¥¹¥¿ー¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿²¼¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥åー¥ÈÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£24ºÐ¤Î¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ï¡¢¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÉñÂæ¤Ç½½Ê¬¤Ë¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ö¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤¹¤ë¤È¤³¤í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¡ÊÎÉ¤µ¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ë¤È¤¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£Æü¤Î»î¹ç¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥êー¥°¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿Ê¿²¼¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÏÁö¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤ÆÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¥Áー¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥×¥ìー¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤ä¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥êー¥°¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²ÝÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¡Ê½à·è¾¡¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤ÆÆÀÅÀ¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Á°¤ò¸þ¤¯¡£
¡¡W¥êー¥°¤Ç¤Ï¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡£4¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎW¥êー¥°À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿Ê¿²¼¤Î³èÌö¤ÏÍ¥¾¡¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡áÅÄÅçÁáÉÄ
¡ÚÆ°²è¡ÛENEOS¤Ë¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡Ä¹Ä¹¡ÇÕ½à·è¾¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü