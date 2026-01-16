Á´»î¹ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸½ÃÏÉ¾²Á¤âµÞ¾å¾º¡ÄWÇÕ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ËÄ©¤àMFº´Ìî¹ÒÂç¡Ö»î¹ç¤ÎÁ´¶ÉÌÌ¤Ç´ØÍ¿¤·¤¿¤¤¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤ÎMFº´Ìî¹ÒÂç¤Ïº£µ¨¡¢3Ç¯ÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤ÇÁ´»î¹ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¾å°ÌÌö¿Ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÈ×¤Î¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë´ïÍÑ¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥ì¡¼¿å½à¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎM F¥¯¥é¥¹¤Ë¤Þ¤ÇµÞ¾å¾ºÃæ¡£ºòÇ¯6·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¡¢WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¾¡Éé¤Î1Ç¯¤ËÄ©¤à»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½2025Ç¯¤òÁí³ç¤·¤Æº£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤º1·î¤ËÂè¸ÞÃæÂ¹ü¤òÀÞ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é2¤«·îÈ¾¤¯¤é¤¤¤ÇÉüµ¢¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é4·î¡¢5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢6·î¤Ë¤ÏÂåÉ½¤Ë¤â½éÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ°ì¤Ä¤ÎÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤ò¶´¤ó¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¹¥Ä´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â·Ð¸³¤Ç¤¤¿ÎÉ¤¤1Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½º£µ¨¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï1»î¹ç¤ò½ü¤¤¤Æ¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥Ã¥×Àï1²óÀï¤Ïºòµ¨¤Î¤Ö¤ó¤ÎÎßÀÑ¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤½¤ì°Ê³°¤Î»î¹ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥Õ¥ë¤Ç½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ç¤¹¤·¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡½Á°È¾Àï¤Î¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¿ô1178²ó¤Ç¡¢¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥Õ¥§¡¼¥ë¥Þ¥ó(PSV)¤ËÂ³¤¯¥ê¡¼¥°2°Ì¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öºòµ¨¤ÎNEC¤È´ÆÆÄ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¾¥¦¥¤¥ó¥°¤ËÂ®¤¤Áª¼ê¤ä¿¿¤óÃæ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¨¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë´¢¤ê¼è¤ì¤ë6ÈÖ¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºòµ¨¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¨¤ì¤ë²ó¿ô¤Ï¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬¿ô»ú¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¤è¤ê¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï6ÈÖ¡¢8ÈÖ¡¢10ÈÖ¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë°ÌÃÖ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£µ¨¤ÎºÇ½é¤Ï6ÈÖ¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤6ÈÖ(¥À¥ë¥³¡¦¥Í¥ä¥¹¥ß¥Ã¥Á)¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤ÆÅÓÃæ¤«¤é8ÈÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Î²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ10ÈÖ¤Ã¤Ý¤¤¥×¥ì¡¼¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¿¿¤óÃæ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÁ°ÌÜ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï8ÈÖ¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£8ÈÖ¤ä¥·¥ã¥É¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¤¤¤Þ¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥È¥¥¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¶¼é¤È¤â¤ËÌ£Êý¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²¼¤¬¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£»î¹ç¤ÎÁ´¶ÉÌÌ¤Ç²¿¤«¤·¤é´ØÍ¿¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¹Ô¤Íè¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ´ØÍ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÆÀÅÀ¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¤â¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ç¡¼¥¿Åª¤Ê¤È¤³¤í¤â¿ô»ú¤Ç´ÊÃ±¤Ë½Ð¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¿¤Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×
¡½¥Ç¡¼¥¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¼éÈ÷¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤Ë6ÈÖ¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎºÇ½ªÃÏÅÀ¤¬¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÄÙ¤¹¤È¤³¤í¤òÄÙ¤»¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¤â¿Ê²½¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼éÈ÷¤Î¤Û¤¦¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½È¾Ç¯¸å¤Ë¤ÏWÇÕ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ØÀäÂÐ¤Ë3·î¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î1·î¡¢2·î¡¢3·î¤¬¤¹¤´¤¯¾¡Éé¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤âÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤È¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºòÇ¯¤Î6·î¡¢9·î¤ÈÁª¤Ð¤ìÂåÉ½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤º¤Ï¼«¥Á¡¼¥à¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÂåÉ½¾ïÏ¢ÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÀè¤ËWÇÕ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Àè¤Ð¤«¤ê¸«¤¹¤®¤º¤ËÂ¸µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
(¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
