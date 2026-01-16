¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢¥É¥í¥É¥íÉõ°õ¤Ç¿·¶ÃÏ¤Ø¡¡¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¤ÇÄ©¤à¡ÈÆÇ¤Ã¤±¤Ê¤·¡É¤Î¹¬¤»
¡¡¡Ö²ø±é¡×¡Ö¥É¥í¥É¥í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ä¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤¬¡¢1·î16Æü¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ9¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¤Ç¿·¶ÃÏ¤ËÄ©¤à¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨ー¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¤ÎµÈ²¬»í¿¥¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥êー¤È¡¢¸½ºß¤ÎÉ×ÉØ¤ä²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤òÉÁ¤¯¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ÎÏÃ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢É×Ìò¡¦²£»³Íµ¤È¤Î21Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤ä¡¢¼«¿È¤ÎÃæ¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿ÊìÀ¡¢¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ーー¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¡¢Èó¾ï¤Ë¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ê°Ê²¼¡¢¾¾ËÜ¡Ë¡§³§¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë²ÊÁÜ¸¦¥É¥é¥Þ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥ß¥¹¥Æ¥êーÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÆÇ¤Ã¤±¤Î¤Ê¤¤¡¢¥É¥í¥É¥í¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¹¬¤»¤Ê¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
ーーºÇ¶á¤Î¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î½Ð±éºî¤Î¥¤¥áー¥¸¤«¤é¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¾¾ËÜ¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÅ¥¤ÎÃæ¤òÇç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¤ä¡¢Èá·àÅª¤ÊÌò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤Ë¡¢¡È¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òºî¤ë¼çÉØ¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¡È¹¬¤»¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò²Ê³Ø¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ç¸½¾ì¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¡È²Ê³Ø¤ÎÅ·ºÍ¡É¤Ç¤¢¤ê¼çÉØ¤Ç¤¢¤ë»í¿¥¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤É¤¦±éµ»¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾¾ËÜ¡§¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÈÍý·Ï¤Î¥¨¥êー¥È¡É¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥êÁü¤ò¸ÇÄê´ÑÇ°¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÏÊÐº¹ÃÍ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤òÉ¡¤Ë¤«¤±¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¡ÖÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¡×¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤ß¤È¿Æ¶á´¶¤¬¤¢¤ë¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÊªÁü¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ーーÀâÌÀ¥¼¥ê¥Õ¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤â¹©É×¤ò¡©
¾¾ËÜ¡§¡È¥¨¥êー¥È´¶¡É¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÁá¸ý¤Ç¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ë¼êË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡Ö5ºÐ¤Î»Ò¤Ë¶µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃúÇ«¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥æ¥Ëー¥¯¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â²Ê³Ø¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÈÈ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢²Ê³Ø¤Î¿¿¼Â¤òÀâ¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Î¤Ê¤¤Í¥¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー·àÃæ¤Ç¤Ï5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ç¤¹¡£ÊìÀ¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾ËÜ¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¸½¾ì¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Ìò¤òÄÌ¤·¤ÆÊì¿Æ¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢Ìò¼Ô¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÉ×Ìò¤Î²£»³Íµ¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾ËÜ¡§Á°²ó¶¦±é¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À³ÊÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ï21Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£²£»³¤¯¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç¤¹¡£
ーー¤ªÆó¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜ¡§¤Þ¤ÀÂè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃ¤ò»£¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¤³¤¦¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÅê¤²¤¿´Ö¤ò¡¢Èà¤¬ÀäÌ¯¤Ë¿©¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²£»³¤¯¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¡ÈÍýÁÛ¤Î²ÈÄíÁü¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ーー¥É¥í¥É¥í¤Î°¦Áþ·à¤¬ÌÜÎ©¤Á¤¬¤Á¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤ë°ÕÌ£¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾ËÜ¡§¥É¥í¥É¥í¤·¤¿ºîÉÊ¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¤â¤Î¡×¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤«¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä©Àï¤Ç¤¹¡£
ーー±éµ»¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¼«ÂÎ¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾¾ËÜ¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤Î·ã¤·¤¤¤ª¼Çµï¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤æ¤ë¤Ã¤È¼Çµï¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÌÌÇò¤¯¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾·×¤Ê¥È¥²¤Î¤Ê¤¤°ìÌÌ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
