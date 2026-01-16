¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï16Æü¡¢¿ÜÃ«Íº»°»á(39)¡¢ÀèÎ©·½¸ã»á(36)¡¢ÄÇÌîÂçÃÏ»á(27)¡¢ºäËÜ¿¸¸ç»á(39)¡¢Ä¹Ã«Àî²í»á(35)¤È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡5Ì¾¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢26-27¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï27Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¢¦¼ç¿³

ÈÓÅÄ½ßÊ¿

ÌÚÂ¼ÇîÇ·

¹ÓÌÚÍ§Êå

Ê¡Åç¹§°ìÏº

ÃÓÆâÌÀÉ§

³Þ¸¶´²µ®

ÃæÂ¼ÂÀ

À¶¿åÍ¦¿Í

»³²¼ÎÉÈþ

Ã«ËÜÎÃ

¸æ¿ßµ®Ê¸

¾®²°¹¬±É

¾åÅÄ±×Ìé

Ä¹Ê÷Þæ´õ

¹âºê¹ÒÃÏ

Âç¶¶ÐÒÍ´

¿ÜÃ«Íº»°

ÀèÎ©·½¸ã

ÄÇÌîÂçÃÏ

¢¦Éû¿³

æà¾ë¹ª

À¾¶¶·®

ÅÏÊÕ¹¯ÂÀ

ÉðÉôÍÛ²ð

ÞÉÅÄÉð»Î

Æ»»³¸ç»ê

ºäËÜ¿¸¸ç

Ä¹Ã«Àî²í