¿·À¸³è¤ËºÇÅ¬¡ª ¥¿¥ó¥¹¤Î¥²¥ó¡ÖL»ú¼ýÇ¼ÉÕ¤¥Ù¥Ã¥É¡×¤Ç¤¹¤Ã¤¤êÀ°Íý
¡¡¥¿¥ó¥¹¤Î¥²¥ó¤Ï1·î14Æü¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ÉÂ¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¦ÌÌÉôÊ¬¤Ë¤âÃª¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡ÖL»ú¼ýÇ¼ÉÕ¤¥Ù¥Ã¥É¡×¤ò¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ó¡¼¥¢¥Ã¥·¥å¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Î2¿§¡£²Á³Ê¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥º¤¬2Ëü7999±ß¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¥µ¥¤¥º¤¬3Ëü1999±ß¡£
¡¡¡ÖL»ú¼ýÇ¼ÉÕ¤¥Ù¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¼þ°Ï¤Ë½¸¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¡¢¾ÈÌÀ¡¢´ã¶À¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¦¾®Êª¤ò¡¢L»ú·¿¤Ë¹¤¬¤ë¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¤ÎÆÏ¤¯°ÌÃÖ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÃÖ¤±¤ë¥Ù¥Ã¥É¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾®Êª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤¹¤ì¤Ð¡¢µ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ù¥Ã¥É¼þ¤ê¤Î±é½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ÉÂ¦¤Î¤ß¤Ë¼ýÇ¼¤òÈ÷¤¨¤ë¥Ù¥Ã¥É¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¼ýÇ¼ÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ó¥¬¤äÊ¸¸ËËÜ¤Ê¤É¤ò¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥Ü¡¼¥É¤Î¼ýÇ¼ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢USB¥Ý¡¼¥È¤È¥³¥ó¥»¥ó¥È¡ß2¸ý¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½¼ÅÅ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤ä²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ÎÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥«¥Ð¡¼¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¼»Ò¤Ë¥Û¥³¥ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥Ù¥Ã¥É¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹â¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¥í¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¡¢¶õ´Ö¤Ø¤Î°µÇ÷´¶¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ëÀþ¤¬È´¤±¤Æ¶õ´Ö¤ò¹¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Éô²°¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â³«Êü´¶¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¤¤Û¤«¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ø¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£
¡¡Â¦ÌÌÉôÊ¬¤ÎÃª¤Ï¡¢º¸±¦¤É¤Á¤é¤Ë¤âÉÕ¤±ÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Éô²°¤Î´Ö¼è¤ê¤äÂ¾¤Î²È¶ñ¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌÚÌÜÄ´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤ÎÌÚÌÜÄ´¤Ê¤Î¤Ç¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î²È¶ñ¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯À½ÉÊ¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢Éý¹¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡üÉ¬Í×¤ÊÊª¤ò¼ê¤ÎÆÏ¤¯°ÌÃÖ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÃÖ¤¯
