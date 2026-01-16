Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

²£ÉÍ»ÔÄ¹¤¬»Ô¤Î¿¦°÷¤é¤Ë¤Ò¤Ü¤¦Ãæ½ý¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ»Ô¤Î¸½Ìò´´Éô¤¬¼ÂÌ¾¤Ç¹ðÈ¯¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï16Æü¡¢¡ÖÇ§¼±¡¢¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤È¯¸À¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹¤¬»Ô¤Î¿¦°÷¤é¤ËË½¸À¤ä¤Ò¤Ü¤¦Ãæ½ý¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¤Îµ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹¤¬15Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢¼ÂÌ¾¤Ç¹ðÈ¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï16Æü¸á¸å¡¢»ÔÌò½ê¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

²£ÉÍ»Ô »³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹
¡Ö»ä¤¬¾µÃÎ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤È¯¸À¤¬°ìÊýÅª¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×

»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÍÆ»Ñ¤ä³°¸«¤Ë´Ø¤¹¤ë¤Ò¤Ü¤¦Ãæ½ý¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹Ô¤­¤¹¤®¤¿È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¡¢º£¸å¤ÏÀìÌç²È¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¸ÀÆ°¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£