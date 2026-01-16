¡ÚFAÆ°¸þ¡Ûµð¿Í¤¬Â§ËÜ¹·Âç¤Î³ÍÆÀ¤òÀµ¼°È¯É½¡¡FA¹Ô»È¤Î8Áª¼êÃæ5¿Í¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ø
NPB¤Ç¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë8Áª¼ê¤¬FA¸¢¹Ô»È¤òÀë¸À¡£¤¦¤Á3Áª¼ê¤¬º£¸å¤Î¹Ô¤Àè¤ò·èÄê¤µ¤»¤º¤Ë±ÛÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢16Æü¤ËÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤¬µð¿Í¤È·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿Â§ËÜÅê¼ê¤¬¿·Å·ÃÏ¤ËÁª¤ó¤Àµð¿Í¡£3Ç¯Áí³Û13²¯±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¤Î·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â§ËÜÅê¼ê¤Ï³ÚÅ·»þÂå¤Î¥Á¡¼¥àÆâÇ¯Êð¤¬¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤ë¡Ö¥é¥ó¥¯A¡×¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿ÍÅªÊä½þ¤È¶âÁ¬Êä½þ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¹â³Û¤Î¶âÁ¬Êä½þ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÇFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿8Áª¼ê¤«¤é¡¢µð¿Í¤¬2Áª¼ê¡¢À¾Éð¤¬2Áª¼ê¡¢³ÚÅ·¤¬1Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ç2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£