COWCOWÂ¿ÅÄ¡¡¤ª¤Ê¤¸¤ß¡È°ËÀªÃ°¥¹¡¼¥Ä¡É½éÅÐ¾ìÈëÏÃ¸ì¤ë¡¡ÁêÊý¤Î½õ¸À¤Ç¥¹¡¼¥Ä¹ØÆþ¡¢ÂçÉñÂæ¤ÇÈäÏª¤â¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖCOWCOW¡×¤ÎÂ¿ÅÄ·òÆó¡Ê51¡Ë¤ÈÁ±¤·¡Ê51¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ä¤¹¤È¤â¤Î¤¤¤¿¤Ã¤Æ¿¿·õ¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦17¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡È°ËÀªÃ°¥¹¡¼¥Ä¡É¤Î°áÁõÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó7Ç¯´Ö¤ÎÂçºå»þÂå¤ò·Ð¤ÆÅìµþ¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿2001Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¥ë¥ß¥Íthe¤è¤·¤â¤È¡×¤¬³«´Û¡¢¡ÖÂè1²óM¡½1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ç¯¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á±¤·¤Ï¡Ö°ìÈÖËþ¡Ê¤ò¡Ë»ý¤·¤Æ¤¿¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£Æ±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤Ï½à·è¾¡ÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ±¤·¤¬¡Ö¸À¤¤Ìõ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¡£¤Ç¤âº£Æü¤À¤±¤Ï¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤ÈÃÇ¤ë¤È¡¢Â¿ÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Î¸À¤¤Ìõ¤«¤é¡©½çÈÖ¤Î¤Û¤¦¤«°áÁõ¤Î¤Û¤¦¤«¡×¤È³ÎÇ§¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡È½çÈÖ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ±¤·¤Ï¡¢ÅöÆü¤ÏÊÌ¤Î»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Ê»Å»ö¤ò¡Ë¼õ¤±¤ë¤Ê¤é¡Ê½ÐÈÖ¤¬¡Ë1ÈÖÌÜ¤«2ÈÖÌÜ¤·¤«ÌµÍý¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¥×¥é¥¹¡¢¥ë¥ß¥Í¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÅö»þ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤òÃ²¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿ÅÄ¤Ï¡¢Åö½é¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î°áÁõ¡×¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á±¤·¤Î¡ÖÅìµþ¤Ï¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Æ¤¹¤°¥Ü¥±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤òÇã¤Ã¤ÆÍè¤¤¡×¤È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¸¶½É¤ÎÃÝ²¼ÄÌ¤ê¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤½¤³¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î°áÁõ¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¡×¤È¹ØÆþ¡£¡Ö¤½¤Î°áÁõ¤Ç½é¤á¤ÆÅìµþ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤¿¡×¤È¤³¤í¡¢´ÑµÒ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡ÖÂ¿ÅÄ¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤¬°ËÀªÃ°¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡µþÅÔ¤Ë¤ÏÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î´ØÀ¾¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢Â¿ÅÄ¤Ï¡Ö°ËÀªÃ°¤Ã¤Æ²¿¤ä¡×¤È¤¤¤¦¿´¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¡ÖÂè1²ó¤ÎM¡½1¥°¥é¥ó¥×¥ê½à·è¾¡¤ÎÆü¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢¡È¤É¤¦¤â¡Á¡¢°ËÀªÃ°¤Î»æÂÞ¤Ç¡Á¤¹¡É¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£¤Û¤ó¤Ê¤é50¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥É¥«¡¼¥ó¤Ã¤Æ¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤½¤³¤«¤é4Ê¬Ì¡ºÍ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ËÀªÃ°¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»þ¤¬¾Ð¤¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¡£¥¦¥±¤¹¤®¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤Ä¤«¤ßÂç»ö¤Ã¤ÆNSC¤Ç½¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ä¤«¤ß²á¤®¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Â¿ÅÄ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤Ï¡Ö¤è¤¯¤Ç¤¤¿¤ªÏÃ¡ªÀèÇÚ¡ª¡×¤È¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£