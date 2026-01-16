¡ÈÎø¿Í¤È¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÉÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¡¢¡ÖÄ«¤«¤éÅâÍÈ¤²¡×ÁáÄ«¤Ëºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬¡¢ÁáÄ«¤Ëºî¤Ã¤¿ÅâÍÈ¤²Æþ¤ê¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡¢Îø¿Í¤È¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î»Ñ
¡¡13ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦è½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤È¡¢10ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤µ¤ó¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ëÌÚ²¼¤µ¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯6·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¸òºÝÁê¼ê¡È¤ß¤æ¤¿¤ó¡É¤³¤È»°¹¬½¨Ì¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤ò¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï°ì½ï¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÆ°²è¤ä¡¢¡ÖÈà¤Ô¤Î¤Þ¤ÇÌ¼¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸È¢¡ª¡×¤È¡¢è½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤Èçý³ðºÚ¤µ¤ó¡¢»°¹¬¤µ¤ó¤Ëºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡¢ÁáÄ«¤Ëºî¤Ã¤¿ÅâÍÈ¤²Æþ¤ê¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¸ø³«
¡¡15Æü¤Î¸áÁ°7»þ¤´¤í¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ«¤«¤éÅâÍÈ¤²¡ÄÊÆÊ´¤À¤è¤ó¡£2¿ÍÂç¹¥Êª¥é¥ó¥Ábox¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÁáÄ«¤«¤éÍÑ°Õ¤·¤¿¤ªÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë