¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢Áªµó¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÄÂ¿¤¯¤Î¸õÊä¼ÔÁÛÄê
¡¡ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤Ï£±£¶Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢£²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÊý¸þ¤Î½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¡Ê²ò»¶¤Ï¡Ë¼óÁê¤ÎÀì¸¢»ö¹à¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¼óÁê¤¬¡ËÊª²Á¹âÂÐºö¡¢·ÐºÑ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢£²£³Æü¤Î¡ÊÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Î¡Ë³«²ñ¤ò¤â¤¦¾¯¤·Áá¤á¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¤Ï»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Áªµó±þ±ç¤Ê¤É¼«¿È¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÁªµóÀï¤Î¾ÜºÙ¤ÊÆâÍÆ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬Àï¸åºÇÃ»¤Î£±£¶Æü´Ö¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¿¦°÷¤¬¤·¤ã¤«¤ê¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¤äÅìµþ¤Ï·Ç¼¨ÈÄ¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¿ô¤Ï°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤ò´Þ¤á²áµîºÇÂ¿¤Î£µ£¶¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯²Æ¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡Ö¡Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ë·Ç¼¨ÈÄ¤¬Â¤ê¤º¤Ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Êº£²ó¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢Áªµó¤Ê¤Î¤«¥¢¥¯¥»¥¹²Ô¤®¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬Áªµó¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£