¥Ò¥«¥ë¤È¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ê31¡Ë¡¢¾Ð´é¤ÎºÇ¿·Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¹¬¤»¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¤È¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£31ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ò¥«¥ë¤È¥Î¥¢¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2025Ç¯5·î31Æü¤Ë¡È0Æüº§¡É¤ò¸øÉ½¤·¤¿¥Ò¥«¥ë¤È¥Î¥¢¡£9·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Éâµ¤OK¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×ÉØ¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¹ç°Õ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤Î°ÛÀ¤È¤ÎÀ¸ò¾Ä¤äÎø°¦´Ø·¸¤òÇ§¤á¹ç¤¦·ëº§¤Î·Á¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢2¿Í¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡×Àë¸À¤ò¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·ëº§È¯É½¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¸å¤Î12·î19Æü¡¢¡Ö·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢Î¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤ÏYouTuber¤È¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¤·Ã¯¤è¤ê¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ã¶Æá¤È¤·¤Æ¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡£ºÇ²¼ÁØ¡×¤È¡¢Î¥º§¤òÊó¹ð¡£¥Î¥¢¤ÏÎ¥º§¸å¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Þ¤¿¹¬¤»¤ÎÆ»Ãµ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê»×¤¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡¢31ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð
¡¡2026Ç¯1·î15Æü¤Ï¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¹¬¤»¤ÊÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿ 31ºÐ¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤±¤Ê¤²¤Ê»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë