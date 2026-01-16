¡Ú¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ûº£Åß¤Î¸ÂÄêµÒ¼¼&¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Þ¤È¤á - ¥ß¥Ë¡¼¿Ô¤¯¤·¤Î¥×¥é¥ó¤â
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅß¡¢ Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶"¥ß¥Ë¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É"¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥£¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿µÒ¼¼¤Ê¤É¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎµÒ¼¼¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ûÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë
¡Ö¥«¥ó¥Ê¡×¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶"¥ß¥Ë¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É"¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥«¥ó¥Ê (C)Disney
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢ 3·î8Æü¤Þ¤Ç¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¬Ì´¤ËÉÁ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÊÀ¤³¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶"¥ß¥Ë¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É"¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥«¥ó¥Ê(ÁÏºîÎÁÍý)¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤òÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿Á°ºÚ¤Î¤Û¤«ÏÂµí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥°¥ê¥ë¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ä¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Ê¤É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥«¥ó¥Ê¡×(¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤òÄó¶¡¡£
¥·¥ã¡¼¥¦¥Ã¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó(¥Ö¥Ã¥Õ¥§)¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¡¼¤¬Ì´¤ËÉÁ¤¤¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥å¡¼¥È¤ÊÀ¤³¦¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥·¥ã¡¼¥¦¥Ã¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶"¥ß¥Ë¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É"¥Ö¥Ã¥Õ¥§ (C)Disney
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥Þ¡¼¥º¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×(¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸)¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï2·î1Æü¤«¤é¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ë¡£°ìÉô¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ª¤è¤Ó°ìÉô¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÍ½Ìó²ÄÇ½¡£
¡ûÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢1·î15Æü¡Á6·î30Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥£¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿µÒ¼¼¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥å ¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯"¥«¥é¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼"¥ë¡¼¥à¡×(Äê°÷4¿Í/2Ëü7,000±ß¡Á) ¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ý¡¼¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤ò¼Ì¿¿²È¤ÎéðÀî¼Â²Ö»á¤¬»£¤ê²¼¤í¤·¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤¬µÒ¼¼¤ÎÊÉ»æ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥£¥Ã¥·¥å ¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯"¥«¥é¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼"¥ë¡¼¥à ¥¤¥á¡¼¥¸(Äê°÷4¿Í/2Ëü7,000±ß¡Á) (C)Disney
¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¡¼ ¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯"¥«¥é¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼"¥ë¡¼¥à ¥¤¥á¡¼¥¸(Äê°÷4¿Í/2Ëü7,000±ß) (C)Disney
µÒ¼¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¤ß¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É3¼ïÎà¤ò1¼¼¤Ë¤Ä¤2¥»¥Ã¥ÈÍÑ°Õ¡£
¡û¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¥ë¡¼¥à¤Ø¤Î½ÉÇñ¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¥¤¡×¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¥ë¡¼¥à(¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¥×¥é¥ó)¤â¡£
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¥¤¡×¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¥ë¡¼¥à(¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¥×¥é¥ó)¥¤¥á¡¼¥¸ (C)Disney
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥°¥ê¥ë(¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ÎÁÍý)¤Ç¤Ï¡¢3·î16Æü¡Á31Æü¤Ë¥°¥ê¥ëÎÁÍý¤È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î¥ß¥Ë¡¼¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë"¥ß¥Ë¡¼¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤¥É¥ê¡¼¥à"¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥°¥ê¥ë¡×"¥ß¥Ë¡¼¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤¥É¥ê¡¼¥à"¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥Ê¡¼/¡Ö¥Á¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥¯¡¦¥À¥¤¥Ê¡¼¡×"¥ß¥Ë¡¼¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤¥É¥ê¡¼¥à"¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È (C)Disney
¡ûÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿/Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë
Â¾¤Ë¤â¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¹Ò³¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿µÒ¼¼¡Ö¥«¥Ô¥¿¡¼¥Î¡¦¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¼¥à¡×(8Ëü±ß¡Á)¤ÎÍÑ°Õ¤â¡£
¥«¥Ô¥¿¡¼¥Î¡¦¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¼¥à (C)Disney
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼&¥Ô¥¯¥µ¡¼±Ç²è¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼3¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥í¥Ã¥Ä¥©¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥í¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥«¥Õ¥§(¥Ö¥Ã¥Õ¥§)¡×¤Ë¤Æ¡¢¥í¥Ã¥Ä¥©¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ä¡¢¥í¥Ã¥Ä¥©¤ÈÆ±¤¸¤¤¤Á¤´¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥í¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Ç¥£¥Ê¡¼(¥¤¥á¡¼¥¸) (C)Disney/Pixar
