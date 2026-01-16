ABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡×¤ÇÃíÌÜ¤ÎÈþ½÷2¿Í¡ÖTGC¤·¤º¤ª¤«2026¡×¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç²ñ¾ì¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û¡ÖSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¡Ê1·î10Æü³«ºÅ¡÷¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¡¿°Ê²¼¡ÖTGC¤·¤º¤ª¤«2026¡×¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ABEMA¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¿·´¶³Ð¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢10¿Í¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÆÃ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¿Í¥¥ã¥Ð¾î¡ÖTGC¡×¤ÇÈþµÓµ±¤¯
À©Éþ¤Ë¥¥ã¥¹¥±¥Ã¥È¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢À¶Á¿¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤Û¤Ï¡¢Ìë¤ÎÀ¤³¦¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¥ã¥Ð¾î¡£¾åÉÊ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥ª¡¼¥é¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Î"Æ±À¤Ë»É¤µ¤ë¶â¸À"¤Ç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö³«Àß¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀßÎ©¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º"¸¸"¤ÎÂ¸ºß¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¤¤Ê¥Õ¥¡¡¼¤Î¶ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ü¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢½À¤é¤«¤¯²Ä°¦¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÀ©Éþ¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤Ë¤¸¤Û¤Ï¡Ö¥ÉSÈà½÷¤¬¾ÂÎø¤¹¤®¤ë¡×¤ÎTikTok¤ä¡¢³ÊÆ®²È¤ÎYA-MAN¤¬"ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥Ð¾î"¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î°¦¤é¤·¤µ¤È¾þ¤é¤Ê¤¤¿ÍÊÁ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤è¤ê⾼¤ß¤ò⽬»Ø¤¹⼥À¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢Ëè²óÍÍ¡¹¤Ê¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤«¤é¡ÖËÜÊª¤Î⼥À¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥⼒¡×¤ò³Ø¤Ö¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡×¤Ï³Ö½µ⽔ÍË⽇23»þ¤«¤éABEMA¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤¤Û¡¢¤Ë¤¸¤Û¤ÎÂ¾¡¢¤â¤â¡¢¤»¤Ê¡¢¤ß¤ª¡¢¤Ò¤è¤ê¡¢¤é¤à¡¢¤ê¤Ê¡¢¤ê¤³¡¢ÈôÄ»¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¤·¤¿¡£
¡ÖTGC¤·¤º¤ª¤«2026¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¤È¤â¤Ëµ±¤«¤»¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖShining New Chapter¡×¡£ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢ACEes¤Îºî´ÖÎ¶ÅÍ¡¢¿¼ÅÄÎµÀ¸¡¢INI¤Îº´ÌîÍºÂç¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤â¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òºÌ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢FRUITS ZIPPER¡¢MAZZEL¡¢BUDDiiS¤é¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¡£MC¤Ï¥Ï¥ê¡¼¿ù»³¤ÈÃÝÆâÍ³·Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤¤Û
¢¡¤Ë¤¸¤Û
¢¡ABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÈþ½÷¤¿¤Á
¢¡¡ÖTGC¤·¤º¤ª¤«¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖShining New Chapter¡×
