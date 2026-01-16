メ～テレ（名古屋テレビ）

立憲民主党と公明党による新党結成で、愛知県での影響は？前回衆院選で自公調整の結果、公明党が候補者を擁立した愛知16区に注目が集まります。また、選挙カーのレンタル会社も急いで準備を進めています。

新党の名称発表の会見に先立ち、16日朝、立憲民主党愛知県連の重徳和彦代表は「新党結成には驚き」としつつ、期待感を示しました。

「何よりも政策本位で、この政策を実現するために結束する結集するんだと。驚きとともに画期的だと思った。1つこれは大きな政界の安定的な主軸になると思う」

一方、自民党愛知県連の丹羽秀樹会長は「新党結成」の影響について…

「（公明党の）選挙協力がなくなるかもしれないが、その分、今まで自民党にこなかった票が来ることも想定されるので、一概に選挙が危なくなるとは言いにくいと想定している」

また、丹羽会長は前回の衆議院選挙で自民党と公明党の調整の結果、公明党が候補者を擁立した愛知16区について…

「前回の時から立候補したいという人は何名かいたので、そういった方の中から意思ある方を決めていきたいと思っている」

この16区をめぐり、16日午後3時ごろ、愛知県小牧市の山下史守朗市長が取材に応じ、自民党公認を目指して出馬する方針を明らかにしました。

「大変大きな決断で身が引き締まる思いでありますが、これまで培ってきた知見とネットワークを活かしながら、地元の行政の感覚を大事にしながら、皆さんの声を聞きながらしっかりと仕事ができればということで決断した」（小牧市 山下史守朗 市長）

愛知16区では、2024年の衆院選で国民民主党の福田徹氏が当選し、立憲民主党の松田功氏が比例東海ブロックで当選を果たしています。

選挙カーのレンタル会社は急ピッチで準備

名古屋市にある選挙カーのレンタルを行う会社では、問い合わせが連日、絶えないといいます。

解散総選挙を見据え、関係する企業も対応に追われています。

名古屋市西区にある選挙カーレンタル「KKS」。

2月の総選挙が有力視される中、急ピッチで準備を進めていました。

「（予約は）週末だけで7件ぐらい。先週土曜日にニュースが出た後から、もう本当に忙しくなってきた。今は10台から11台ぐらいです。でも『まだ増えますよ』とプレッシャーを与えられているから、そこをどう対応しようかなと思っている」（選挙カーレンタル KKS 加藤達也 社長）

選挙カーは、看板から音響まで立候補者の希望に合わせて製作しています。真冬の選挙になりそうだということで、こんな対策も…

「照明のオプションが付いている。選挙活動が午後8時までなので、冬場は照明を付ける方がいる」（加藤社長）

現在、20台ほど車を確保して対応に当たっていますが、最短の日程で進んだ場合、納期は2週間を切っています。

「本当は1カ月間はほしいんですけど。間に合うだけを頑張って作ります」（加藤社長）

Q.休日も返上ですか？

「そうですね。間違いないですけど、これからもっと問い合わせが増えてくると思うので、それに対してはできるものを提案していきたい」（加藤社長）