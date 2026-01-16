²¡¼ý¤µ¤ì¤¿´¥ÁçÂçËã¤Ï¤Ç5000Ëü±ßÁêÅö¤«¡¡´¥ÁçÂçËã¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¡¡É×ÉØ¤òÂáÊá
É×ÉØ¤¬´ÉÍý¤¹¤ë½»Âð¤«¤é²¡¼ý¤µ¤ì¤¿´¥ÁçÂçËã¤ÏËöÃ¼²Á³Ê¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ5000Ëü±ßÁêÅö¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¥ÁçÂçËã¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ´Ú¹ñÀÒ¤ÎÌµ¿¦¡¢ÀÄ»³¹°µ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤ÈºÊ¤Î¾¾ËÜ·ë°ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤¬·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2¿Í¤Ï14Æü¡¢»°½Å¸©»ÖËà»Ô¤Î½»Âð¤Ç´¥ÁçÂçËã¤ª¤è¤½35¥°¥é¥à¡¢ËöÃ¼²Á³Ê17Ëü5000±ßÁêÅö¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ÖËà»Ô¤Î½»Âð¤«¤é¤ÏËöÃ¼²Á³Ê¤Ç5000Ëü±ßÁêÅö¤È¤ß¤é¤ì¤ë´¥ÁçÂçËã10¥¥í¥°¥é¥à°Ê¾å¤äÂçËãÁð45³ô¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï2¿Í¤¬ÂçËã¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£