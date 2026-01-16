¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë»¶ºâ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¿Í¤Ë¡ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¥×¥Á¥×¥é¤ÇÂ·¤¦♡¡Ö¹â¸«¤¨¥³ー¥È¡×
¡Ö¥¢¥¦¥¿ー¤ò¿·Ä´¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÀáÌó¤â¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤ÎÂç¿Í¥é¥¤¥ó¡ÚSEASON REASON by Lin. &Red¡Ê¥·ー¥º¥ó¥êー¥º¥ó ¥Ð¥¤ ¥ê¥ó¥¢¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Û¤Î¡Ö¹â¸«¤¨¥³ー¥È¡×¡£¥×¥Á¥×¥é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç¿Í¤ÎÁõ¤¤¤ËÆëÀ÷¤ß¤½¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥àー¥É¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£ËèÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
´¨¤¤Åß¤Î¤ª¶¡¤Ë¡ª µ¡Ç½¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ê¡ÖÃæÌÊ¥³ー¥È¡×
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥³ー¥È¡×\3,289¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÆëÀ÷¤à¡ÖÃæÌÊ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ì¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡¢¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤Î¸«±É¤¨¤«¤â¡£¥Õー¥É¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¡¢¿þ¤Ë¤Ï¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÄ´Àá¤Ç¤¤ë¥É¥íー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤²¹¤ä¥³ー¥Ç¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖÂµ¸ýÆâÂ¦¤¬¥ê¥Ö¤Ç¡¢É÷¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉ´¨ÌÌ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£