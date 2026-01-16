°úÂà¤¹¤ë¿û¸µ¼óÁê¡¡¤¿¤¿¤¾å¤²¤Î»Å»ö»Õ¡¡¸¶ÅÀ¤ÏÅ°Äì¤·¤¿¡Ö¸½¾ì¼çµÁ¡×¤È¡Ö²þ³×¤Ø¤Î¼¹Ç°¡×
¡¡ÃÏÈ×¤â¡¢´ÇÈÄ¤â¡¢³ó¤â¤Ê¤¤¡£Àã¿¼¤¤½©ÅÄ¤ÎÇÀÂ¼¤«¤é¡¢½¸ÃÄ½¢¿¦Îó¼Ö¤Ç¾åµþ¤·¤¿°ì¿Í¤ÎÀÄÇ¯¤¬¡¢È¾À¤µª¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÆüËÜ¤ÎºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤½¤ÎÀ¯¼£¿ÍÀ¸¤ÎËë¤ò°ú¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤¬¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤»¤º¡¢À¯³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¡£
¡¡À¤½±µÄ°÷¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤ë±ÊÅÄÄ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÛºÌ¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤¿¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·ù¤¤¡¢Èþ¼Îï¶ç¤è¤ê¤â¿ô»ú¤È·ë²Ì¤ò½Å¤ó¤¸¤¿¡Ö»Å»ö»Õ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤¿¡Ö¸½¾ì¼çµÁ¡×¤È¡Ö²þ³×¤Ø¤Î¼¹Ç°¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿û»á¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢Å¥½¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡£±£¹£´£¸Ç¯¡¢½©ÅÄ¸©Íº¾¡Ä®¡Ê¸½¡¦ÅòÂô»Ô¡Ë¡£¥¤¥Á¥´ÇÀ²È¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÖÇØÈÖ¹æ¡¡£³¡×¤ËÆ´¤ì¡¢Ìîµå¤Ë¤âÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢²È¶È¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ø¤ÎÌÂ¤¤¤È¡ÖÅìµþ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò»î¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¾åµþ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î½¢¿¦Àè¤ÏÈÄ¶¶¶è¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¹©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£Íè¤ëÆü¤âÍè¤ëÆü¤âÃ±½ãºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¤Ç¡¢Èà¤Ï¸½¼Â¤Î¸·¤·¤µ¤òÄË´¶¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¡£ÃÛÃÏ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀÑ¤ß²Ù±¿¤Ó¤ò¤·¤Æ³ØÈñ¤È¤¿¤á¡¢Ë¡À¯ÂçË¡³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¡£¶õ¼êÉô¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤Ë¤ÏÀèÇÚ¤Î¾Ò²ð¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢³ØÈñ¤ò²Ô¤¤¤À¡£¿·Ê¹¼Ò¤Ç¤Ï¡ÖË·¤ä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ªÃã¤¯¤ß¤ä¥³¥Ô¡¼¼è¤ê¤Ê¤É¤Î»¨ÍÑ¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£Ë¡À¯ÂçÂ´¶È¸å¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¯¼£¤À¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤Î¤â¤È¡¢¾®º¡ÌÚÉ§»°Ïº½°±¡µÄ°÷¡Ê¸µÄÌ»ºÁê¡Ë¤ÎÈë½ñ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤«¤é£±£±Ç¯´Ö¡¢¡Ö½¤¹Ô¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤òÁ÷¤Ã¤¿¡££±£¹£¸£·Ç¯¡¢£³£¸ºÐ¤Ç²£ÉÍ»Ô²ñµÄ°÷¤Ë½éÅöÁª¡££±Æü£³£°£°¸®¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤ä±éÀâ¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£È¢º¬±ØÅÁ³«ºÅÃæ¤Ë¤â±èÆ»¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿´ÑµÒ¤Ë¥Ó¥é¤òÇÛ¤Ã¤¿¡£¡Ö°Õ»Ö¤¢¤ì¤ÐÆ»¤¢¤ê¡×¡£ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤È¤·¤Æ·Ç¤²Â³¤±¤ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢²¿¤â»ý¤¿¤¶¤ë¼Ô¤¬Æ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¤Î¡¢Í£°ì¤ÎÉð´ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£¶Ç¯¡¢½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢³èÆ°¤Î¾ì½ê¤¬¹ñÀ¯¤Î¾ì¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢»ëÀþ¤Ï¾ï¤Ë¡ÖÃÏÊý¡×¤È¡ÖÀ¸³è¼Ô¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢Âè£±¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢²¼¤ÇÁíÌ³Áê¤È¤·¤Æ¼çÆ³¤·¤¿¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×À©ÅÙ¤ÎÁÏÀß¤À¡£¡ÖÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤ÊÇ¼ÀÇ¼Ô¤Î»×¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢¾ÊÆâ¤«¤é¤Ï¡ÖÀÇ¤Î¸¶Â§¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤ÈÌÔÎõ¤ÊÈ¿ÂÐ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¿û»á¤Ï¤³¤ì¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡£ÅÜÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²þ³×¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤äÍýÍ³¤Î¤Ê¤¤Á°ÎãÆ§½±¤ò²¿¤è¤ê·ù¤¦¡£¸å¤Î¿ûÀ¯¼£¤Î¿¿¹üÄº¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏÊý³èÀ²½¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£²£°£±£²Ç¯¡¢Âè£²¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤È¤È¤â¤ËÆâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¤Ë½¢Ç¤¡£ÎòÂåºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë£²£¸£²£²Æü¤â¤Î´Ö¡¢À¯¸¢¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¤¢¤êÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤òÁíºÛÁª¤Ç¿ä¤·¡¢°ÂÇÜ»á¤«¤é¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ò¡Ö¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡££±Æü£²²ó¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤òÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤·¡¢´íµ¡´ÉÍýÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ëÆü¡¹¡££±£¹Ç¯£´·î£±Æü¡¢¿·¸µ¹æ¡ÖÎáÏÂ¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î»Ñ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎáÏÂ¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡£À¯¼£¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤ÌµÅÞÇÉÁØ¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¤Ï¼«Á³¤È¿Í¤À¤«¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¸¢ÎÏ¤ÎÁÃ¤Ï¿Í»ö¤Ë¤¢¤ë¤È¸«¤¿¿û»á¤Ï¡¢Æâ³Õ´±Ë¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆâ³Õ¿Í»ö¶É¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ÊÄ£´´Éô¤Î¿Í»ö¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¤¿¡£¡Ö¾Ê±×¤¢¤Ã¤Æ¹ñ±×¤Ê¤·¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿½Ä³ä¤ê¹ÔÀ¯¤ÎÊÀ³²¤Ë¥¯¥µ¥Ó¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£¥À¥à¤Î»öÁ°ÊüÎ®¤Ë¤è¤ë¼£¿åÂÐºö¤ä¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿Í¡Ë¥Ó¥¶¤ÎÂçÉý´ËÏÂ¤Ê¤É¡¢¾ÊÄ£¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿À¯ºö¤¬¼¡¡¹¤È¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯£¹·î¡£°ÂÇÜ»á¤Î¼Ç¤¤ò¼õ¤±¡¢Âè£¹£¹¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¡Ö¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯Æâ³Õ¡×¤ò·Ç¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ¥½Ð¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤È¤¤¤¦¹ñÆñ¤ÎºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£ºßÇ¤´ü´Ö¤ÏÌó£±Ç¯¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃ»´ü´Ö¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿²þ³×¤ÎÌ©ÅÙ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡×¤ÎÁÏÀß¤ÏÄ¹Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î¹ÔÀ¯²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÃ¯¤â¼ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÃÙ¤ì¤ò°ìµ¤¤Ë¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¸¢¸Â¤ò»ý¤Ä¿·ÁÈ¿¥¤ò¤ï¤º¤«£±Ç¯¤ÇÈ¯Â¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃÎÁ¶â¤ÎÃÍ²¼¤²¡×¡£¸øÀµ¤Ê¶¥Áè´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢¹ñÌ±¤Î²È·×ÉéÃ´¤òÄ¾ÀÜ·Ú¸º¤¹¤ëÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤¬¹ñÌ±À¸³è¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤òÌä¤¤Â³¤±¤¿¿û»á¤é¤·¤¤¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¾¯»Ò²½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ¡×¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎµÄÏÀ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¹â³Û¤Ê¼£ÎÅÈñ¤ËÇº¤àÂ¿¤¯¤ÎÉ×ÉØ¤Ë´õË¾¤Î¸÷¤òÅô¤·¤¿¡£µ¤¸õÊÑÆ°ÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯£±£°·î¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¡Ö£²£°£µ£°Ç¯¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡×¤òÀë¸À¡£·ÐºÑ¤È´Ä¶¤Î¹¥½Û´Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥°¥ê¡¼¥óÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î¿ÊÏ©¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¤âÃíÎÏ¤·¤¿¤Î¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤À¡£Åö½é¤ÎÃÙ¤ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ö£±Æü£±£°£°Ëü²ó¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¼«±ÒÂâÂçµ¬ÌÏÀÜ¼ï¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥ê¥½¡¼¥¹¤òÁíÆ°°÷¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤µ¤ì¡¢´¶À÷¼ýÂ«¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¸µÍè¡¢¸ý¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤Ç¼Ò¸òÅª¤Ë¤Ï±Ç¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Áªµó¤ÎºÝ¤Ê¤É¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÃµ¤¹¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¡£ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ²ñ¤¦¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¤Î´ÅÅÞ¤Ç¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ò¹¥¤à¡£¼ò¤ò°ìÅ©¤â°û¤Þ¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢Ä«¿©²ñ¤Ê¤É¤Î²ñ¹ç¤ò½Å¤Í¡¢³Ø¼Ô¤ä·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¡Ö¸½¾ì¤ÎÀ¼¡×¤³¤½¤¬¡¢È½ÃÇ´ð½à¤Î¼´¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ÇÉ¼ê¤Ê±éÀâ¤ÇÄ°½°¤ò¿ì¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç»Ù»ýÎ¨¤ò²Ô¤°¤³¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä³Î¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÎ®µ·¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¸À¤¤Ìõ¤â¡¢Ì¤Îý¤¬¤Þ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤È¤¤¤¦¿·ÁÈ¿¥¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤äÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎÀ©ÅÙ¡£¤¹¤Ù¤Æ¹ñÌ±¤¬Æü¡¹ÍøÍÑ¤¹¤ë¡Ö¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¡¹©¾ì¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¡¢²£ÉÍ¤Î»ÔµÄ²ñ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼óÁê´±Å¡¤Î¼¹Ì³¼¼¤Ç¡£¼þ°Ï¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¹â¤¤»Ö¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¡¢¡ØÆ»¡Ù¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤¿¤¿¤¾å¤²¤Î»Å»ö»Õ¡×¤ÏÀÅ¤«¤ËÀ¯³¦¤òµî¤ë¡£