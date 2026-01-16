¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¡ÄÏ¢È¯¤µ¤ì¤¿ÅÅ·âÈ¯É½¤ËÁûÁ³¡Ö¤Á¤ç¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¾ðÊó²áÂ¿¡×¡¡Åß¤Îµå³¦¤¬·ãÆ°
¹ñÆâ³°¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Â³¡¹
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤È15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤éÊ£¿ô¤ÎÊÆµ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤À¤±¤ÇÌîµå³¦¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Â³¡¹¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´ÖÌ¤ÌÀ¡¢MLB¸ø¼°X¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¤Ç¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬¡¢3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¸½ÌòÉüµ¢¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢³ÚÅ·¤«¤é³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤òµð¿Í¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤È¤Î¶¦Æ®¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬16Æü¡¢WBCÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ11Áª¼ê¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢¶áÆ£·ò²ð¡¢¼þÅìÍ¤µþ¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¤Î4¿Í¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Îºå¿À¤«¤é¤Ïº´Æ£µ±ÌÀ¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¤Î3¿Í¤¬Áª½Ð¡£ºòÇ¯ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç10¾¡¤òµó¤²¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ûÌîÃÒÇ·¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¾ðÊó²áÂ¿¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Þ¤¸¤«¡©¡©¡×¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼LA¤«¡Ä¥«¡¼¥·¥ç¥¦WBC½Ð¤ë¤Î¡ª¡©¡ª¡©¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤«Â§ËÜ¤È¤«¶Ã¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ë¤Ê¡×¡Ö¤Á¤ç¡¼¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¡Â§ËÜËÜÅö¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î!?¡×¡Ö¤Æ¤ë¡ª¡ª¡ªWBC¤Ç¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¤¦¤©¤©¤©¡×¤Ê¤É¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë