¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·»³Àé½Õ(45)¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½ñÆ»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÈþÎï¤ÊÏÓÁ°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¸»ú¤â½êºî¤âÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎ®Îï¤µ
¡¡¡Ö½ñÆ»!!ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½êºî¤Ê¤É³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¶õ´Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½ñÆ»¶µ¼¼¤Ç¡Ö±ÊÔè¡×¡ÖÂç¶õ¡×¤È´øÝÝ(¤¤´¤¦)¤¹¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¡£ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ»ÑÀª¤òÀµ¤·¡¢ÃúÇ«¤ÊÉ®¤Å¤«¤¤¤Ç¤¤ì¤¤¤ÊÊ¸»ú¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤â½¬»ú½¬¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÀé½Õ¤µ¤óÁÇÅ¨¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·»³¤Ï2023Ç¯11·î¡¢³¤³°¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿14ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤ÎºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë£±¿ÍÌ¼¡Ö¤â¤¢¡×¤Ï19ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë