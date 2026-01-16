¡Ô3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§¡Õºä¸ý°ÉÎ¤¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¶á±Æ¡×¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡Ä¡ÖÉ¨¤¬ÄË¤¯¤Æ¡Ä¤Ç¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×ËÜ¿Í¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö59ºÐ²ñ¼Ò°÷¤È¤ÎÇË¶É¤ÎÇØ·Ê¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ºä¸ýÎÉ»Ò¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯57¡Ë¤ÎÌ¼¤Ç2À¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿ºä¸ý°ÉÎ¤¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¸µÈàÂð¤Ë½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏFTM¡Ê¸ÍÀÒÊÑ¹¹ºÑ¤ß¤Î¸µ½÷À¡Ë¤Î³ÊÆ®²È¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤ï¤º¤«1¥ö·î¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¡¢¤µ¤é¤ËÌó1Ç¯¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¥³¥â¥³¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë¥Ó¡¼¥µ¥ó»Ñ¤Ç½Ð¶Ð¤·¤¿¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é»Ñ¡×¤Îºä¸ý¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤Ó¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤¿¡Ö¥¦¥Å¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤ÎÆ°²è¤¬SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤¬¡¢´ØÀ¾ºß½»¤Î°ìÈÌÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¼èºà¤Ë¡Ö0Æüº§¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¿·½É2ÃúÌÜ¤Î¥²¥¤¥Ð¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÎÆ°²è¤¬TikTok¤äX¤Ç³È»¶¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯1·î¤Ë¤â¡¢Ë·¼ç´¢¤ê¤ÎÃËÀ¤¬»£±Æ¤¹¤ëTikTokÆ°²è¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿»Ñ¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¤é¤À¤¤¤ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¤µ¤µ¤ä¤«¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ö»ä¡¢ºä¸ý°ÉÎ¤¤Ï¤³¤ÎÅÙÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿¿µ¶¤Ï¤¤¤«¤Ë--NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¼èºàÈÉ¤Ï¡¢ºä¸ý°ÉÎ¤¤µ¤ó¤¬¶Ð¤á¤ë¿·½É2ÃúÌÜ¤ÎÏ·ÊÞÅ¹¤òË¬¤ì¡¢ËÜ¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¶áÎÙ¤Î¥²¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Þ¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯11·îº¢¤«¤é°ÉÎ¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¡ØThe ¥ª¥Í¥§¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Î¸Û¤ï¤ì¥Þ¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ï¤è¡£Æ°²è¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ë·¼ç´¢¤ê¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢2ÃúÌÜ¤Î¥²¥¤¥Ð¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤òTikTok¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Þ¥Þ¡Ø¥¦¥Å¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Í¡×
¡¡Å¹¤ò¥¢¥Ý¤Ê¤·¤ÇË¬¤ì¤ë¤È¡¢°ÉÎ¤¤µ¤ó¤Ï22»þº¢¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ç¡¢´¨¶õ¤Î¤Ê¤«¥Ó¡¼¥Á¥µ¥ó¥À¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µ¼Ô¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡ÖÏ¢Íí¤â¤»¤º¤Ë¼ºÎé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÉÔµ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¤ÎË¬Ìä¤òÏÍ¤Ó¤ÆÍè°Õ¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¦¥Å¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤Î¡ØThe ¥ª¥Í¥§¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤â´Þ¤á¤Æ3Å¹ÊÞ·Ð±Ä¤·¤Æ¤Æ¡¢»ä¤ÏºòÇ¯11·î¤«¤é¸Û¤ï¤ì¥Þ¥Þ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥¯¤Ê´Ø·¸¤Ê¤Î¤ÇÈà»á¤Ç¤âÉ×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Êºä¸ý¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÁ°²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö9·î22Æü¤Ë´ØÀ¾ºß½»¤Î°ìÈÌÃËÀ¤Èº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºÆº§Áê¼ê¤ÎÉ×¤Î¤³¤È¤À¡£Èà¤È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¡Ø¥¼¥íÆüº§¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10·î²¿Æü¤À¤«Ëº¤ì¤¿¤±¤ÉÎ¥º§ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤Ï59ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·Ú¤¯ÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¡¢Á°É×¤È¤Î·ëº§À¸³è¤ÇÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤Ç¡¢PTSD¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤â¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄÎ¥º§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤â¥¥Ä¤¯¤Æ¡Ä
¡¡3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºä¸ý¤µ¤ó¡£¥¼¥íÆüº§¤ò¤·¤Æ¡¢·ëº§À¸³è¤Ï¤ï¤º¤«1¥ö·î¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖºÆº§À¸³è¤¬²¿Æü¤È¤«³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£TikTokÇÛ¿®¤Ï¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø4¥³¥é¡Ê4¿Í¤Ç¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¡Ù¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¦¥Å¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ø¤â¤¦Î¥º§¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤é¡©¡¡ÎÀ¤â¤¢¤ë¤·¡Ù¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤È½»¤Þ¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡Î¥º§ÆÏ¤Ï¼«¤éÄó½Ð¤·¤¿¤Î¤«¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡ÖÉ×¤ËºÇ½é¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»ä¤¬Åìµþ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Å¹¡Ê¡ØThe ¥ª¥Í¥§¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¡Ë¤Î»öÌ³°÷¤ÎÊý¤ËÍê¤ó¤ÇÄó½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡Î©¤ÁÏÃ¤ò¤¹¤ëºÝ¤â¡¢É¨¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤µ¤¹¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤Ä¤¤â¤ä¤äµõ¤í¤ÇÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î°ÉÎ¤¤µ¤ó¡£¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤«¤éÂÀ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢É¨¤¬ÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤â¥¥Ä¤¯¤Æ¡£ÂÎÄ´¤â¤¤¤¤»þ¤È°¤¤»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¤½¤¦¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¸ì¤ëºä¸ý¤µ¤ó¡£¸åÊÔµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿ºÆº§´êË¾¤Èº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤ë¡£
¡Ê¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë