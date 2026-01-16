¡ÖÆùÂÎ´Ø·¸¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×800Ëü±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢Ë¡Äî¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¿¿°á¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤ë±ê¾å»ö·ï¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Â»³²Çå½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎºÛÈ½¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡£22ºÐ¤Ç800Ëü±ßÇå½þÀÁµá¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÏÂ²ò¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡¡2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë±Ç²è²½¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¡£¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÌäÂêºî¤ò¡¢½Ó±Ñ¡¦Ê¿ÄÍ¤Þ¤ë¤¬¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ª
¡ÊÊ¿ÄÍ¤Þ¤ë¡¿Ê¸½Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë