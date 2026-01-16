RKC¹âÃÎÊüÁ÷

Æî¹ñ»Ô¤Î½»Âð¤ËÄä¤á¤Æ¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤ò¥Ñ¥ó¥¯¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¤Ï1·î16Æü¤Ë´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÆî¹ñ»Ô¤Î50Âå¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆî¹ñ»Ô²¬Ë­Ä®¤Î¼«¾Î°û¿©Å¹½¾¶È°÷ÌîÂ¼°éÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÌîÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï1·î5Æü¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢Æî¹ñ»Ô¤Ë½»¤à40ÂåÃËÀ­¤Î¼«Âð¤ËÄä¤á¤Æ¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤ò¥Ñ¥ó¥¯¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µîÇ¯11·î¤«¤éÃËÀ­¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤µ¤»¤é¤ì¤ëÈï³²¤¬Ê£¿ô²ó¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÌîÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÈÈ¹Ô¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢16Æü¤ËÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÌîÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»ä¤¬¤·¤¿»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃËÀ­¤ÈÌîÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢ ±ÔÍø¤Ê¤â¤Î¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤äÍ¾ºá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£